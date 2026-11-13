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Fortaleza x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

Fortaleza x Vila Nova-GO: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Fortaleza x Vila Nova-GO
Onde assistir ao vivo a partida entre Fortaleza e Vila Nova-GO pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Fortaleza e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Fortaleza foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 fora de casa, pela Série B. Já o Vila Nova-GO venceu o Criciúma por 1 a 0 em casa, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o Fortaleza ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vila Nova-GO está em 12º lugar.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 38
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Paulinho, Kaio Henrique, Lucas Gazal e Bastos; Rodriguinho, Ryan e Jailson; Vitinho, Nathan Fogaça e Paulo Baya.

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Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Dudu, Dodô e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e Lincoln.

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