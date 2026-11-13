Fortaleza x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações
Fortaleza x Vila Nova-GO: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Fortaleza e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Fortaleza foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 fora de casa, pela Série B. Já o Vila Nova-GO venceu o Criciúma por 1 a 0 em casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Fortaleza ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vila Nova-GO está em 12º lugar.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 14 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 38
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Paulinho, Kaio Henrique, Lucas Gazal e Bastos; Rodriguinho, Ryan e Jailson; Vitinho, Nathan Fogaça e Paulo Baya.
Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Dudu, Dodô e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e Lincoln.
Tudo sobre