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Casarano x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Casarano x Picerno: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Casarano x Picerno
Onde assistir ao vivo a partida entre Casarano e Picerno pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Casarano e Picerno se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Capozza, em Casarano, pela 14ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Casarano foi derrotado pelo Casertana por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027, em 7 de novembro. Já o Picerno empatou com o Bari por 1 a 1, também pela Serie C1 2026/2027, em 9 de novembro.

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Na tabela de classificação, o Casarano ocupa a 10ª colocação, enquanto o Picerno está em 6º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
Rodada: 14
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Casarano
Técnico: L. Zauri
A. Farroni; M. Mercadante, M. Obleac, F. Giraudo e P. Ciotti; N. Zanellato, R. Maiello e G. Logoluso; C. Cuzzarella, F. Grandolfo e C. Chiricò.

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Picerno
Técnico: G. Di Deo
R. Marcone; F. Rillo, D. Del Fabro, G. Bellodi e A. Gemignani; S. Maselli, D. Franco e S. Bianchi; S. Pugliese, Leo Abreu e M. Kanoute.

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