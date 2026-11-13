Casarano x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Casarano e Picerno se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Capozza, em Casarano, pela 14ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Casarano foi derrotado pelo Casertana por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027, em 7 de novembro. Já o Picerno empatou com o Bari por 1 a 1, também pela Serie C1 2026/2027, em 9 de novembro.

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Na tabela de classificação, o Casarano ocupa a 10ª colocação, enquanto o Picerno está em 6º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano

Rodada: 14

Fase: Girone C

Escalações prováveis

Casarano

Técnico: L. Zauri

A. Farroni; M. Mercadante, M. Obleac, F. Giraudo e P. Ciotti; N. Zanellato, R. Maiello e G. Logoluso; C. Cuzzarella, F. Grandolfo e C. Chiricò.

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Picerno

Técnico: G. Di Deo

R. Marcone; F. Rillo, D. Del Fabro, G. Bellodi e A. Gemignani; S. Maselli, D. Franco e S. Bianchi; S. Pugliese, Leo Abreu e M. Kanoute.