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Bari x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Bari x Foggia: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Bari x Foggia
Onde assistir ao vivo a partida entre Bari e Foggia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bari e Foggia se enfrentam neste sábado (14), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale San Nicola, em Bari, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone C. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Bari empatou com o Picerno por 1 a 1 fora de casa, pela Serie C1, em 9 de novembro. Já o Foggia foi derrotado pelo Barletta por 1 a 0 em casa, pela Serie C1, em 9 de novembro. Pelo torneio principal, a equipe do Bari vem de empate, enquanto o Foggia busca recuperação após a derrota.

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Na tabela de classificação, o Bari ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos. O Foggia, por sua vez, está em 7º lugar, com 18 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone C)
  2. 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
Rodada: 14
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Anzolin, M. Elia, V. Mantovani e V. Mogoș; G. Maggiore, L. Mendicino e E. Darboe; M. Della Morte, K. Butić e G. Gomez.

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Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; G. Todisco, T. Azarovs, M. Seck e F. Zuccon; H. Haoudi, A. Smeraldi e F. Petito; E. Oviszach, I. Touré e M. Ravasio.

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