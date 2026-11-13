Arzignano Valchiampo x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações
Arzignano Valchiampo x Alcione Milano: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Arzignano Valchiampo e Alcione Milano se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Tommaso Dal Molin, em Arzignano, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Arzignano Valchiampo foi derrotado pelo Union Brescia por 3 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Alcione Milano perdeu para o Lumezzane por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Arzignano Valchiampo ocupa posição intermediária, enquanto o Alcione Milano busca recuperação após resultados recentes negativos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
Rodada: 14
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; E. De Santis, A. Milillo, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e E. Lakti; M. Fosu, A. Mattioli e N. Nanni.
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; G. Galli, R. Rebaudo e E. Lopes; G. Puzzoli, L. Zini e F. Morselli.
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