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Arzignano Valchiampo x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Arzignano Valchiampo x Alcione Milano: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Arzignano Valchiampo x Alcione Milano
Onde assistir ao vivo a partida entre Arzignano Valchiampo e Alcione Milano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Arzignano Valchiampo e Alcione Milano se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Tommaso Dal Molin, em Arzignano, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Arzignano Valchiampo foi derrotado pelo Union Brescia por 3 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Alcione Milano perdeu para o Lumezzane por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Arzignano Valchiampo ocupa posição intermediária, enquanto o Alcione Milano busca recuperação após resultados recentes negativos.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
Rodada: 14
Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; E. De Santis, A. Milillo, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e E. Lakti; M. Fosu, A. Mattioli e N. Nanni.

Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; G. Galli, R. Rebaudo e E. Lopes; G. Puzzoli, L. Zini e F. Morselli.

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