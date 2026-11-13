Arzignano Valchiampo x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Arzignano Valchiampo e Alcione Milano se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Tommaso Dal Molin, em Arzignano, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Arzignano Valchiampo foi derrotado pelo Union Brescia por 3 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Alcione Milano perdeu para o Lumezzane por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Arzignano Valchiampo ocupa posição intermediária, enquanto o Alcione Milano busca recuperação após resultados recentes negativos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 14 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano

Rodada: 14

Fase: Girone A

continua após a publicidade

Escalações prováveis

Arzignano Valchiampo

Técnico: D. Di Donato

T. Vannucchi; E. De Santis, A. Milillo, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e E. Lakti; M. Fosu, A. Mattioli e N. Nanni.

Alcione Milano

Técnico: G. Cusatis

F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; G. Galli, R. Rebaudo e E. Lopes; G. Puzzoli, L. Zini e F. Morselli.