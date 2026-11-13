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Albinoleffe x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Albinoleffe x Union Brescia: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Union Brescia
Onde assistir ao vivo a partida entre Albinoleffe e Union Brescia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Albinoleffe e Union Brescia se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Albinoleffe foi derrotado pelo Trento por 2 a 1, pela Serie C1, em 7 de novembro. Já o Union Brescia venceu o Arzignano Valchiampo por 3 a 2, pela Serie C1, em 6 de novembro. Pelo torneio principal, a equipe do Union Brescia vem de três vitórias consecutivas na Serie C1.

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Na tabela de classificação, o Albinoleffe ocupa a 10ª colocação, enquanto o Union Brescia está em 4º lugar na Serie C1 2026/2027, Girone A.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 14
Fase: Girone A

Escalações prováveis

Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
M. Michielin; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; B. Barba, F. Faggi e A. Mandelli; M. Agostinelli, G. Sali e J. Desogus.

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Union Brescia
Técnico: E. Corini
S. Gori; A. Rizzo, S. Sina, L. Silvestri e V. De Maria; T. Casasola, M. Frigerio e A. Mallamo; A. Rizzo Pinna, M. Marras e J. Pellegrini.

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