AC Carpi x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações
AC Carpi x Giana Erminio: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
AC Carpi e Giana Erminio se enfrentam neste sábado (14), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Sandro Cabassi, em Carpi, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o AC Carpi empatou com a Folgore Caratese por 0 a 0 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Giana Erminio empatou com o Cittadella por 0 a 0 em casa, também pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 14
Fase: Girone A
Escalações prováveis
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
T. Gasperini; M. Rossini, L. Lombardi, D. Zagnoni e G. Vaglica; M. Figoli, A. Astrologo e F. Casarini; L. Zarpellon, F. Puletto e T. Carcani.
Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, S. Ghezzi e L. Ruffini; M. Marotta, D. Pinto e M. Ballabio; F. Renda, S. Comelli e L. Magazzú.
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