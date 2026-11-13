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AC Carpi x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações

AC Carpi x Giana Erminio: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Giana Erminio
Onde assistir ao vivo a partida entre AC Carpi e Giana Erminio pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

AC Carpi e Giana Erminio se enfrentam neste sábado (14), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Sandro Cabassi, em Carpi, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o AC Carpi empatou com a Folgore Caratese por 0 a 0 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Giana Erminio empatou com o Cittadella por 0 a 0 em casa, também pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 14
Fase: Girone A

Escalações prováveis

AC Carpi
Técnico: S. Cassani
T. Gasperini; M. Rossini, L. Lombardi, D. Zagnoni e G. Vaglica; M. Figoli, A. Astrologo e F. Casarini; L. Zarpellon, F. Puletto e T. Carcani.

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Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, S. Ghezzi e L. Ruffini; M. Marotta, D. Pinto e M. Ballabio; F. Renda, S. Comelli e L. Magazzú.

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