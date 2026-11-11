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Rayssa Leal faz última parada antes do SLS Super Crown em Tóquio

Tetracampeã do Super Crown, brasileira disputa etapa japonesa da SLS neste sábado (14)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 13:33
Atualizado há 1 minutos
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Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz/SLS)
Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz/SLS)

O caminho de Rayssa Leal em busca de mais um título da Street League Skateboarding (SLS) passa novamente por Tóquio. No próximo sábado (14), a brasileira disputa a etapa japonesa do Championship Tour, a última oportunidade de competição antes do SLS Super Crown, decisão que encerra a temporada. Tetracampeã do torneio, a maranhense chega à capital japonesa com a missão de buscar um bom resultado antes do principal desafio do ano.

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A cidade traz boas lembranças para Rayssa. Na última edição da SLS em Tóquio, realizada em 2024, a brasileira conquistou o título feminino e deixou para trás as japonesas Liz Akama e Coco Yoshizawa, segunda e terceira colocadas, respectivamente. Dois anos depois, ela retorna à Ariake Arena para tentar repetir o desempenho e ganhar confiança na reta final do calendário.

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Além da brasileira, o país terá outros dois representantes na disputa masculina. Giovanni Vianna, campeão do Super Crown em 2023 e dono de pódios nas etapas do Rio de Janeiro e de Paris nesta temporada, estará na competição ao lado de Filipe Mota. O jovem skatista também busca um resultado expressivo na última parada antes da decisão.

A etapa japonesa terá peso especial para os participantes, já que será a última chance de competição antes do Super Crown. A edição de 2026 também marca o retorno da SLS à capital japonesa após dois anos. Na última passagem pelo país, em 2024, o Japão dominou o pódio masculino, com Sora Shirai e Yuto Horigome nas duas primeiras posições.

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O SLS Tóquio será realizado no dia 14 de novembro, na Ariake Arena. Depois da disputa, a atenção dos principais nomes do skate street mundial estará voltada para o Super Crown, que definirá os campeões da temporada.

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