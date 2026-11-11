O caminho de Rayssa Leal em busca de mais um título da Street League Skateboarding (SLS) passa novamente por Tóquio. No próximo sábado (14), a brasileira disputa a etapa japonesa do Championship Tour, a última oportunidade de competição antes do SLS Super Crown, decisão que encerra a temporada. Tetracampeã do torneio, a maranhense chega à capital japonesa com a missão de buscar um bom resultado antes do principal desafio do ano.

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A cidade traz boas lembranças para Rayssa. Na última edição da SLS em Tóquio, realizada em 2024, a brasileira conquistou o título feminino e deixou para trás as japonesas Liz Akama e Coco Yoshizawa, segunda e terceira colocadas, respectivamente. Dois anos depois, ela retorna à Ariake Arena para tentar repetir o desempenho e ganhar confiança na reta final do calendário.

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Além da brasileira, o país terá outros dois representantes na disputa masculina. Giovanni Vianna, campeão do Super Crown em 2023 e dono de pódios nas etapas do Rio de Janeiro e de Paris nesta temporada, estará na competição ao lado de Filipe Mota. O jovem skatista também busca um resultado expressivo na última parada antes da decisão.

A etapa japonesa terá peso especial para os participantes, já que será a última chance de competição antes do Super Crown. A edição de 2026 também marca o retorno da SLS à capital japonesa após dois anos. Na última passagem pelo país, em 2024, o Japão dominou o pódio masculino, com Sora Shirai e Yuto Horigome nas duas primeiras posições.

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O SLS Tóquio será realizado no dia 14 de novembro, na Ariake Arena. Depois da disputa, a atenção dos principais nomes do skate street mundial estará voltada para o Super Crown, que definirá os campeões da temporada.