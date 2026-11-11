Brasileira se despede do UFC: 'Ainda tinha duas lutas no contrato'

A passagem de Norma Dumont pelo UFC chegou ao fim antes do previsto. Mesmo com dois compromissos ainda pendentes em seu contrato, a brasileira optou por encerrar o vínculo com a organização e buscar novos caminhos para a carreira. A decisão foi revelada pela própria lutadora nas redes sociais, após uma sequência de duas derrotas.

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O futuro dentro do Ultimate já não parecia tão promissor para a peso-galo. Segundo Norma, a possibilidade de não receber uma renovação ao fim do acordo era uma informação que circulava antes mesmo de sua última apresentação. Diante desse cenário, a atleta passou a repensar seus objetivos e a viabilidade de continuar perseguindo uma chance pelo título.

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— Eu ainda tinha duas lutas no contrato com a organização, mas já tinha informação de que provavelmente o UFC não iria renovar. Então, pensei: "Não dá para chegar ao cinturão com duas lutas agora, né?" — revelou.

Ao anunciar sua saída, Norma também relembrou o papel que o UFC teve em sua vida ao longo dos últimos oito anos. A brasileira destacou que a passagem pela organização permitiu não apenas consolidar sua carreira no esporte, mas também conquistar estabilidade financeira e proporcionar mudanças para pessoas próximas. Apesar do encerramento do ciclo, a lutadora demonstrou gratidão pela experiência.

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— Quero dizer que eu sou muito grata por todos os anos. Foram oito anos com eles, foi maravilhoso para mim, foi onde eu fiz minha carreira, foi onde eu fiz minha vida financeira, mudei minha vida, a vida das pessoas à minha volta, conheci o Marco Tullio, então para mim foi algo incrível e que me deixou muito feliz por muitos anos, mas eu acho que agora. eu preciso respirar em lugares novos — afirmou.

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A saída, porém, não representa necessariamente o fim da trajetória de Norma no MMA. Aos 36 anos, a brasileira afirmou que já recebeu contatos de outros eventos e que a decisão também está relacionada aos planos de vida com o companheiro, Marco Túlio. O casal pretende construir uma família, e a lutadora já considerava a possibilidade de se aposentar até o fim de 2027.

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