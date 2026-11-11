Semana de luta! Retorno de Amanda Nunes e dois cinturões em jogo marcam UFC 334
Nas lutas principais, duas disputas: Gane x Hokit e Harrison x Nunes
Depois do show de Johnny Walker, os fãs do UFC não precisarão esperar quase nada para acompanhar mais um evento com o Brasil em destaque. A organização retorna, neste sábado (14), com duas disputas de cinturão – das categorias dos pesados (até 120,2 kg) e galos (até 61,2 kg). Além de Amanda Nunes, cinco representantes levam a bandeira brasileira ao octógono em todo o card, que começa às 19h (de Brasília).
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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.
Gane x Hokit
Atual campeão peso-pesado, Ciryl Gane chega ao confronto embalado pela vitória por nocaute sobre Alex Poatan, em junho. O francês soma 14 vitórias, duas derrotas e um empate sem resultado na carreira, além de triunfos importantes no UFC sobre Alexander Volkov, Derrick Lewis, Tai Tuivasa e Serghei Spivac. Bicampeão interino da categoria, agora, como dono do cinturão linear, fará sua sexta luta valendo cinturão na organização.
Do outro lado, Josh Hokit terá sua primeira oportunidade de conquistar um título profissional. Invicto em dez lutas, o norte-americano venceu suas quatro apresentações no UFC, superando nomes como Derrick Lewis e Curtis Blaydes. Contratado pelo Dana White's Contender Series em agosto de 2025, chega à disputa apenas 371 dias depois de sua estreia na organização.
Harrison x Nunes
Campeã peso-galo desde a vitória sobre Julianna Peña no UFC 316, Kayla Harrison fará sua primeira defesa de cinturão. A norte-americana tem 19 vitórias e apenas uma derrota no MMA profissional, além de três triunfos em três apresentações no UFC, além de se destacar como bicampeã olímpica no judô. O confronto também marcará seu retorno ao octógono após 525 dias.
Do outro lado estará Amanda Nunes, que não luta desde junho de 2023, quando derrotou Irene Aldana no UFC 289. Dona de um cartel de 23 vitórias e cinco derrotas, a brasileira é ex-campeã peso-galo e peso-pena, com oito defesas de cinturão somadas nas duas categorias, e integrante do Hall da Fama do UFC. A Leoa, então, tenta recuperar o título e iniciar seu terceiro reinado nos galos.
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Ao todo, 13 combates estão confirmados para o UFC 334, que acontece no dia 14 de novembro. Em destaque no Brasil, Amanda e Caior Borralho representam o país no card principal. Já Samuel Sanches, Bia Mesquita, Melquizael Costa e Cesar Almeida levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono na porção preliminar.
FICHA TÉCNICA
UFC 334
📆 Data: 14 de novembro de 2026
⏰ Horário: A partir das 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 23h
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane x Josh Hokit
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho x Yousri Belgaroui
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Kevin Holland
Peso-mosca (até 56,7 kg): Bilal Hasan x Luis Gurule
Card Preliminar - 19h
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson x Charles Radtke
Peso-leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Chris Duncan
Peso-leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Terrance McKinney
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Cesar Almeida
Peso-leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Melquizael Costa
Peso-galo (até 61,2 kg): Macy Chiasson x Bia Mesquita
Peso-galo (até 61,2 kg): Alateng Heili x Juan Diaz
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Samuel Sanches
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