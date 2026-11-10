Lutador invicto não descarta deixar o UFC: 'Por enquanto'

Josh Hokit não descarta uma possível transição para o entretenimento esportivo da WWE, desde que a proposta financeira seja vantajosa. O lutador enfrenta Ciryl Gane neste sábado (14), pelo cinturão dos pesos-pesados (até 120,2 kg) no UFC 334, Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

Em entrevista a Helen Yee, Hokit afirmou que não tem planos de deixar o MMA para ingressar no entretenimento esportivo neste momento. Ainda assim, o norte-americano não descartou uma mudança de rumo caso receba uma oferta financeira vantajosa. Hokit, ex-jogador da NFL, acumula 10 vitórias em 10 compromissos no UFC.

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— Eu diria não, por enquanto, mas, se eles estiverem dispostos a pagar, f*da-se, sim, claro, por que não?

Além do confronto contra Gane, Hokit tem interesse em enfrentar o brasileiro Alex Poatan, com quem já mantém uma rivalidade. Para que esse duelo aconteça, Hokit precisa vencer o atual campeão no UFC 334, enquanto Poatan terá pela frente Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para 12 de dezembro.

Cartaz de divulgação da luta entre Cyril Gane Josh Hokit, duelo principal do UFC 334 (Foto: Divulgação/ UFC)

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Josh Hokit revela principal arma para vencer Ciryl Gane

Em entrevista ao podcast Double Coverage, o lutador afirmou que sua tática central será controlar o ritmo do combate, mantendo uma pressão constante sobre Ciryl Gane. O objetivo é dificultar as ações do campeão francês e forçá-lo a se expor durante a luta.

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— Vou armar o ritmo e impor a ele. Colocar pressão. Talvez ele se estenda demais, talvez não — declarou o lutador.

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Além disso, Hokit demonstrou confiança em sua capacidade de adaptação diante das possíveis respostas do adversário. Ele ressaltou estar preparado para diferentes cenários que possam surgir caso Gane consiga lidar com a pressão inicial.

— Há alguns cenários que provavelmente vão acontecer uma vez que ele lide com a pressão, uma vez que sinta a presença e que eu não estou recuando. Estou preparado para todos os cenários, todas as variáveis — completou o norte-americano, conhecido por seu estilo falastrão.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.