Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Lutador invicto não descarta deixar o UFC: 'Por enquanto'

Josh Hokit admite interesse em WWE caso receba oferta financeira atraente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 20:59
Favorite o Lance! no Google
Josh Hokit, lutador UFC, capuz preto, sem camisa, tatuagem de leão no peito.
Josh Hokit disputará o cinturão no UFC 334 (Foto: Reprodução/Instagram)

Josh Hokit não descarta uma possível transição para o entretenimento esportivo da WWE, desde que a proposta financeira seja vantajosa. O lutador enfrenta Ciryl Gane neste sábado (14), pelo cinturão dos pesos-pesados (até 120,2 kg) no UFC 334, Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

Em entrevista a Helen Yee, Hokit afirmou que não tem planos de deixar o MMA para ingressar no entretenimento esportivo neste momento. Ainda assim, o norte-americano não descartou uma mudança de rumo caso receba uma oferta financeira vantajosa. Hokit, ex-jogador da NFL, acumula 10 vitórias em 10 compromissos no UFC.

continua após a publicidade

— Eu diria não, por enquanto, mas, se eles estiverem dispostos a pagar, f*da-se, sim, claro, por que não?

Além do confronto contra Gane, Hokit tem interesse em enfrentar o brasileiro Alex Poatan, com quem já mantém uma rivalidade. Para que esse duelo aconteça, Hokit precisa vencer o atual campeão no UFC 334, enquanto Poatan terá pela frente Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para 12 de dezembro.

Cartaz de divulgação da luta entre Cyril Gane Josh Hokit, duelo principal do UFC 334
Cartaz de divulgação da luta entre Cyril Gane Josh Hokit, duelo principal do UFC 334 (Foto: Divulgação/ UFC)

➡️ Carlos Prates alfineta Makhachev e mira reinado no UFC: 'Para isso que me pagam'

Josh Hokit revela principal arma para vencer Ciryl Gane

Em entrevista ao podcast Double Coverage, o lutador afirmou que sua tática central será controlar o ritmo do combate, mantendo uma pressão constante sobre Ciryl Gane. O objetivo é dificultar as ações do campeão francês e forçá-lo a se expor durante a luta.

continua após a publicidade

— Vou armar o ritmo e impor a ele. Colocar pressão. Talvez ele se estenda demais, talvez não — declarou o lutador.

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Além disso, Hokit demonstrou confiança em sua capacidade de adaptação diante das possíveis respostas do adversário. Ele ressaltou estar preparado para diferentes cenários que possam surgir caso Gane consiga lidar com a pressão inicial.

— Há alguns cenários que provavelmente vão acontecer uma vez que ele lide com a pressão, uma vez que sinta a presença e que eu não estou recuando. Estou preparado para todos os cenários, todas as variáveis — completou o norte-americano, conhecido por seu estilo falastrão.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Lutas

Carlos Prates alfineta Makhachev e mira reinado no UFC: 'Para isso que me pagam'

Há 4 horas
Lutador com cabelo cacheado e barba faz pesagem do UFC Vegas 124, braços flexionados e expressão surpresa.

Lutas

Rumo ao cinturão? Brasileiro sobe no ranking do UFC após nocaute brutal

Há 7 horas
Cartaz de divulgação da luta entre Cyril Gane Josh Hokit, duelo principal do UFC 334

Lutas

Josh Hokit revela principal arma para vencer Ciryl Gane no UFC 334

Há 9 horas
Justin Gaethje virou campeão interino do UFC (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Lutas

Empresário de Gaethje descarta revanche contra Topuria no UFC

Há 11 horas
Boxeador em retratos lado a lado, antes e depois de luta de boxe.

Lutas

VÍDEO: boxeador tem rosto desfigurado após choque de cabeça na Inglaterra

Há 16 horas
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

VÍDEO: Poatan treina trocação para enfrentar Pavlovich no UFC 335

Há 1 dia