UFC 334: Amanda Nunes e Kayla Harrison fazem encarada tensa
Pesagem cerimonial no Madison Square Garden elevou a expectativa para o duelo
Na noite da última sexta-feira (13), Amanda Nunes e Kayla Harrison protagonizaram uma encarada intensa no Madison Square Garden, em Nova York (Estados Unidos), durante a pesagem cerimonial do UFC 334. O evento terá o confronto entre as duas pelo cinturão peso-galo (61 kg) como co-main event.
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Amanda Nunes, ovacionada pelo público, subiu ao palco acompanhada da esposa e das filhas, enquanto Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô, também recebeu forte apoio da torcida local. Apesar da tensão visível na encarada, as lutadoras demonstraram respeito mútuo ao final, cumprimentando-se com um aperto de mãos. Amanda declarou estar ansiosa para a luta e afirmou que haverá uma nova campeã, enquanto Harrison prometeu ir para cima, com espírito de "matar ou morrer".
Na luta principal do UFC 334, o clima foi diferente: Josh Hokit adotou postura provocativa e agitada, enquanto o campeão Ciryl Gane manteve a calma e falou pouco antes do combate. Hokit prometeu "acabar com Gane" e afirmou que "o futuro vai nascer e o passado vai morrer", enquanto o francês resumiu o duelo como "apenas mais uma luta".
Mais brasileiros no evento
Além de Amanda, outros quatro brasileiros participaram da pesagem. O estreante Samuel Sanches teve uma encarada intensa com Evan Elder, chegando a colar o rosto no do adversário. Bia Mesquita e Macy Chiasson mantiveram distância e encarada mais amena. Melquizael Costa chamou atenção ao pintar o rosto, simbolizando sua luta contra o vitiligo, e encarou Jared Gordon. Por fim, Yousri Belgaroui e Caio Borralho trocaram gestos de provocação, acompanhados por seus treinadores.
O UFC 334 acontece neste sábado (14) no Madison Square Garden, em Nova York (Estados Unidos), com Amanda Nunes e Kayla Harrison disputando o cinturão peso-galo feminino no co-main event, enquanto Ciryl Gane defende seu título na luta principal contra Josh Hokit.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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