Logo do Lance! branca com exclamação amarela

UFC 334: Amanda Nunes e Kayla Harrison fazem encarada tensa

Pesagem cerimonial no Madison Square Garden elevou a expectativa para o duelo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 10:34
Favorite o Lance! no Google
A encarada das lutadoras Kayla Harrisson e Amanda Nunes antes do UFC 334
A encarada das lutadoras Kayla Harrisson e Amanda Nunes antes do UFC 334 (Foto: Reprodução/ UFC)

Na noite da última sexta-feira (13), Amanda Nunes e Kayla Harrison protagonizaram uma encarada intensa no Madison Square Garden, em Nova York (Estados Unidos), durante a pesagem cerimonial do UFC 334. O evento terá o confronto entre as duas pelo cinturão peso-galo (61 kg) como co-main event.

➡️Após UFC 336, Carlos Prates promete 'aposentar' russo

➡️Dana White critica evento por briga em Abu Dhabi: 'Esses caras'

Amanda Nunes, ovacionada pelo público, subiu ao palco acompanhada da esposa e das filhas, enquanto Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô, também recebeu forte apoio da torcida local. Apesar da tensão visível na encarada, as lutadoras demonstraram respeito mútuo ao final, cumprimentando-se com um aperto de mãos. Amanda declarou estar ansiosa para a luta e afirmou que haverá uma nova campeã, enquanto Harrison prometeu ir para cima, com espírito de "matar ou morrer".

continua após a publicidade

Na luta principal do UFC 334, o clima foi diferente: Josh Hokit adotou postura provocativa e agitada, enquanto o campeão Ciryl Gane manteve a calma e falou pouco antes do combate. Hokit prometeu "acabar com Gane" e afirmou que "o futuro vai nascer e o passado vai morrer", enquanto o francês resumiu o duelo como "apenas mais uma luta".

Cyril Gane e Josh Hokit, durante encarada antes do UFC 334
Cyril Gane e Josh Hokit, durante encarada antes do UFC 334 (Foto: Reprodução/ UFC)

Mais brasileiros no evento

Além de Amanda, outros quatro brasileiros participaram da pesagem. O estreante Samuel Sanches teve uma encarada intensa com Evan Elder, chegando a colar o rosto no do adversário. Bia Mesquita e Macy Chiasson mantiveram distância e encarada mais amena. Melquizael Costa chamou atenção ao pintar o rosto, simbolizando sua luta contra o vitiligo, e encarou Jared Gordon. Por fim, Yousri Belgaroui e Caio Borralho trocaram gestos de provocação, acompanhados por seus treinadores.

continua após a publicidade

O UFC 334 acontece neste sábado (14) no Madison Square Garden, em Nova York (Estados Unidos), com Amanda Nunes e Kayla Harrison disputando o cinturão peso-galo feminino no co-main event, enquanto Ciryl Gane defende seu título na luta principal contra Josh Hokit.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
As brasileiras Clarisse Vallim (judô), Ana Julia Amaral (natação) e Sara Santos (boxe), medalhistas nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026

Mais Esportes

Brasileiros para ficar de olho após as Olimpíadas da Juventude

Há 6 minutos
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Lutas

Após UFC 336, Carlos Prates promete 'aposentar' russo

Há 13 horas
Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Lutas

Dana White critica evento por briga em Abu Dhabi: 'Esses caras'

Há 17 horas
A brasileira Shirlen Nascimento (branco) durante luta válida pelo Grand Prix de Judô

Lutas

Brasileira vence em menos de um minuto e leva ouro no Grand Prix de Judô

Há 18 horas
Alex Poatan posa para foto com Yousri Belgaroui, seu parceiro de treinos do UFC

Lutas

Brasileiro encara parceiro de Alex Poatan no UFC 334

Há 19 horas
Tommy McMillen no pesagem do UFC, tatuado, posando diante da placa UFC ao fundo.

Lutas

Promessa invicta do UFC é hospitalizada após suspeita de overdose

Há 1 dia