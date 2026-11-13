Dana White critica evento por briga em Abu Dhabi: 'Esses caras'

A confusão entre Merab Dvalishvili e Usman Nurmagomedov em um hotel em Abu Dhabi segue repercutindo no mundo das lutas. Desta vez, foi Dana White, presidente do UFC, quem se pronunciou sobre o caso. Na fala, o dirigente condenou o caso e criticou a organização do "RAF", de wrestling. Os dois lutadores foram à capital dos Emirados Árabes Unidos para participar do evento.

Dana White, em entrevista ao canal "UFC op Eurosport", relembrou outras confusões recentes ocorridas em eventos de RAF. Nessa linha, o dirigente foi crítico aos organizadores das competições, afirmando que eles deveriam saber como impedir brigas como essa. White ainda afirmou que os envolvidos geralmente se relacionam a Khabib Nurmagomedov, lutador que iniciou a agressão em Merab Dvalishvili na última quarta-feira (11).

continua após a publicidade

— Em qualquer lugar onde a turma do Khabib aparece, geralmente rola alguma briga. Ou o Khamzat, todos esses caras. E no RAF, literalmente, tem briga em cada um desses eventos. Os caras da (organização) do RAF, você pensaria que, depois de algumas dessas brigas, eles aprenderiam e descobririam como impedir que isso acontecesse. As pessoas sempre me perguntam: 'Ah, isso é bom?' Não, nunca é bom. Estamos no ramo das lutas, e se você não souber lidar com isso, é esse tipo de coisa que vai acontecer no seu evento. Nós (UFC) sabemos quando há desavenças e fazemos o possível para evitá-las. Não é bom, eu não gosto, e é super perigoso.

Confusão entre Usman Nurmagomedov e Merab (Foto: Reprodução/X)

➡️ Brasileiro encara parceiro de Alex Poatan no UFC 334

Relembre a briga entre Usman Nurmagomedov e Merab

Em Abu Dhabi, nesta quarta-feira (11), Merab Dvalishvili foi atacado por Usman Nurmagomedov e um grupo enquanto concedia entrevista no saguão de um hotel, ficando ensanguentado. O incidente gerou repercussão nas redes sociais e pode afetar sua luta marcada para o próximo sábado (14) na RAF Abu Dhabi.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC, foi surpreendido por Usman Nurmagomedov, atual campeão do Bellator e da PFL, e seus amigos durante uma entrevista no saguão do hotel em Abu Dhabi. O ataque ocorreu pelas costas, deixando Dvalishvili ferido e ensanguentado. Enquanto recebia atendimento médico, o lutador gravou um vídeo denunciando a agressão e criticando a postura de Usman e seus aliados, chamando-os de covardes e desafiando-os para uma luta justa.

Pela confusão, 10 pessoas foram detidas pela polícia de Abu Dhabi nesta quinta-feira (12). Entre eles, oito participaram da confusão e dois filmaram o episódio. Já na sexta (13), Usman Nurmagomedov também foi condenado à prisão após decisão judicial, e Merab, liberado pelas autoridades locais.

continua após a publicidade