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Corinthians busca reduzir suspensão de Yuri Alberto; veja detalhes

Atacante recebeu dois jogos de suspensão após clássico com o São Paulo; julgamento acontece na manhã da próxima segunda-feira

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
13/11/2026 12:39
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Yuri Alberto foi expulso após entrada em
Yuri Alberto foi expulso após entrada em Ferreirinha durante o clássico contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O Corinthians tenta reduzir a suspensão de Yuri Alberto e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a pena de dois jogos imposta ao atacante. O julgamento do camisa 9 está marcado para a manhã da próxima segunda-feira (16).

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A diretoria corintiana tenta reduzir a punição para apenas uma partida. Yuri Alberto recebeu um jogo de suspensão pela expulsão no clássico contra o São Paulo e outro por acertar a bandeirinha de escanteio com o símbolo do rival ao ser substituído na Vila Belmiro.

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Nos bastidores, o Corinthians argumenta que nenhum outro jogador recebeu punição semelhante do tribunal pela mesma conduta. A suspensão pela expulsão, no entanto, será mantida, e Yuri Alberto está fora do confronto com o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso consiga reduzir a punição, o Corinthians poderá contar com seu camisa 9 no confronto com o Atlético-MG, marcado para 25 de novembro, em Belo Horizonte.

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Yuri Alberto também enfrentou problemas físicos ao longo da temporada e disputou apenas 38 partidas pelo Corinthians em 2026. No período, o atacante soma nove gols e quatro assistências, números que o colocam novamente na liderança da artilharia da equipe, após marcar 19 vezes em 2025.

Seedorf e Yuri Alberto em campo, vestindo camisa listrada, sob chuva.
Yuri Alberto conversa com Seedorf durante partida entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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Luta contra o rebaixamento

O Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona de rebaixamento, a quatro rodadas do fim da competição. A equipe soma 37 pontos, um a menos que o Internacional, primeiro time fora do Z-4, com 38.

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Nas quatro partidas restantes, o time comandado por Dorival Júnior terá dois compromissos como mandante, contra Botafogo e Grêmio, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Fora de casa, enfrentará Atlético-MG, que divide as atenções com a final da Copa Sul-Americana, e Remo, que está próximo de confirmar a queda para a Série B.

  • 35ª rodada: Corinthians x Botafogo - 18/11
  • 36ª rodada: Atlético-MG x Corinthians - 25/11
  • 37ª rodada: Corinthians x Grêmio - 29/11
  • 38ª rodada: Remo x Corinthians - 02/12
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