Série B: veja o que está em jogo na última rodada e quem pode subir

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à 38ª e última rodada neste sábado (14), com definições importantes na disputa pelo título, pelo acesso à primeira divisão e contra o rebaixamento. Com o Novorizontino já garantido na Série A de 2027, Juventude e Vila Nova disputam a segunda vaga direta. Na briga pelos playoffs, CRB, Goiás e Atlético-GO tentam ficar com o último lugar disponível. Já Ceará e Avaí lutam para evitar a queda à Série C.

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As nove partidas restantes da rodada serão disputadas simultaneamente, às 16h30 (de Brasília). O confronto entre Londrina e Náutico, que completou a programação da 38ª rodada, foi realizado na quarta-feira (11), com vitória do Londrina por 2 a 1.

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Além de definir os últimos classificados e rebaixados, a rodada pode confirmar o Novorizontino como campeão da competição. O Juventude ainda tem chances matemáticas de conquistar o título.

O que está em jogo na última rodada da Série B?

A edição de 2026 tem duas vagas diretas na Série A e outras duas que serão definidas por meio de playoffs. Os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão confrontos eliminatórios, em jogos de ida e volta, para definir os outros promovidos.

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Na parte de baixo da tabela, três equipes já tiveram o rebaixamento confirmado: Ponte Preta, América-MG e Londrina. Ceará e Avaí disputam a última posição no Z-4.

Novorizontino e Juventude disputam o título da Série B

O Novorizontino lidera a classificação com 70 pontos e já assegurou o acesso inédito à Série A. Para confirmar o título, a equipe paulista precisa vencer o Criciúma, fora de casa, neste sábado.

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O Juventude aparece na segunda colocação, com 68 pontos, e ainda pode terminar a competição na liderança. Para isso, precisa vencer o Botafogo-SP, em Caxias do Sul, e torcer por uma derrota do Novorizontino.

Caso o líder empate, o time gaúcho ainda terá uma possibilidade matemática, mas precisará tirar uma diferença de 11 gols no saldo. O cenário torna a conquista do título mais difícil para o Juventude.

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Nicolas comemora gol marcado pelo Novo Horizontino (Foto: Divulgação/Novo Horizontino)

Juventude e Vila Nova disputam a segunda vaga direta na Série A

Além da briga pela taça, o Juventude tenta confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. A equipe gaúcha depende apenas do próprio resultado para garantir o acesso direto: uma vitória sobre o Botafogo-SP assegura a vaga.

O time também pode subir com um empate, desde que o Vila Nova não vença o Fortaleza. Com 68 pontos, o Juventude tem dois de vantagem sobre o adversário goiano.

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O Vila Nova, terceiro colocado, soma 66 pontos e precisa vencer o Fortaleza, fora de casa, para seguir com chances de ultrapassar o rival. Além dos três pontos, a equipe depende de um empate ou derrota do Juventude.

Se não conseguir a segunda vaga direta, o Vila Nova já tem presença assegurada nos playoffs de acesso.

Vila Nova pode conseguir acesso direto para a Série A (Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova)

CRB, Goiás e Atlético-GO brigam pela última vaga nos playoffs

Com Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza entre os seis primeiros colocados, resta uma vaga nos playoffs. CRB, Goiás e Atlético-GO chegam à rodada decisiva empatados com 58 pontos.

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O CRB ocupa a sexta posição e depende apenas de si para avançar. A equipe alagoana recebe o Ceará e garante a classificação com uma vitória. Com 17 triunfos e saldo positivo de seis gols, tem vantagem nos critérios de desempate sobre o Goiás.

O time goiano aparece em sétimo lugar, também com 58 pontos e 17 vitórias, mas tem saldo negativo de dois gols. Para se classificar, precisa vencer o Sport, fora de casa, e torcer para que o CRB não conquiste os três pontos. Se os dois vencerem, o Goiás terá de superar a diferença de oito gols no saldo.

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O Atlético-GO, por sua vez, está na oitava posição, com a mesma pontuação dos concorrentes, mas soma apenas 15 vitórias. Apesar do saldo positivo de dez gols, a equipe precisa vencer o Cuiabá e torcer para que CRB e Goiás não vençam seus compromissos.

Os playoffs serão disputados em jogos de ida e volta, nos dias 21 e 28 de novembro. Os confrontos serão entre o terceiro e o sexto colocados e entre o quarto e o quinto.

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Ceará e Avaí tentam escapar do rebaixamento à Série C

A disputa pela permanência também será definida na última rodada. Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão matematicamente rebaixados, enquanto Ceará e Avaí tentam evitar a quarta queda.

O Ceará ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, e depende apenas de um empate contra o CRB, em Maceió, para permanecer na Série B. Caso seja derrotado, precisará torcer para que o Avaí não vença o América-MG.

Na 17ª posição, com 40 pontos, o Avaí tem uma missão mais complicada. O clube catarinense precisa vencer o América-MG, fora de casa, e contar com uma derrota do Ceará.

Nesse cenário, as duas equipes terminariam com 43 pontos, mas o Avaí levaria vantagem no número de vitórias: 12 contra 11 do adversário. Empate ou derrota não são suficientes para os catarinenses escaparem do rebaixamento.

Última rodada da Série B 2026: jogos e onde assistir

A 38ª rodada terá sete partidas neste sábado (14), todas às 16h30 (de Brasília). Confira a programação:

Sábado, 14 de novembro

16h30: América-MG x Avaí — Disney+, SportyNet e XSports

América-MG x Avaí — Disney+, SportyNet e XSports 16h30: Fortaleza x Vila Nova — ESPN e Disney+

Fortaleza x Vila Nova — ESPN e Disney+ 16h30: Atlético-GO x Cuiabá — Disney+

Atlético-GO x Cuiabá — Disney+ 16h30: Criciúma x Novorizontino — ESPN 4 e Disney+

Criciúma x Novorizontino — ESPN 4 e Disney+ 16h30: Sport x Goiás — Disney+

Sport x Goiás — Disney+ 16h30: CRB x Ceará — RedeTV, SportyNet e Disney+

CRB x Ceará — RedeTV, SportyNet e Disney+ 16h30: Juventude x Botafogo-SP — XSports, GOAT, ESPN 2 e Disney+

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