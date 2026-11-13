Sexta-feira 13: relembre jogadores que usaram o número

Apesar da conotação negativa no imaginário popular com a sexta-feira (13), muitos jogadores marcaram seus nomes na história do futebol com a numeração. Na contramão das histórias ruins, o Lance! compila personagens que se destacaram com o número.

No futebol brasileiro a história mais marcante do 13 com um personagem é com Zagallo. Em vida, o Velho Lobo explicou que o apreço pelo número veio atrelado a sua esposa, que era devota de Santo Antônio.

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Além de 13 de junho ser o dia de Santo Antônio, 13 também foi o dia em que Zagallo se casou e ela também fazia aniversário em um dia 13. No entanto, ele não jogava com a numeração, mas sim com a 12, mas 'adotou' o treze como treinador.

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Outros atletas que adotaram o número 13

Pelo Botafogo, equipe que Zagallo fez história, Loco Abreu se tornou um dos maiores símbolos da numeração. Em 2018, em entrevista ao Lance!, o goleiro Jefferson relembrou as superstições do jogador.

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– O Loco Abreu era um cara tranquilo. É um cara que tem muita superstição, mas dele, algo pessoal. E isso respeitamos. Tinha cadeira que ele gostava de sentar, o mesmo chuveiro de sempre, ele queria sentar até na cadeira 13 do avião, no quarto... E eu não vejo maldade nisso, até tem o perfil do botafoguense. Não influenciava em nada no grupo – afirmou.

Loco Abreu e Diego Abreu sorrindo, (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apesar de ter sido eternizado com a camisa 10, Pelé fez sua estreia pela Seleção Brasileira com a 13. Em 1986, o lateral Josimar também se destacou com a numeração na Copa do Mundo, marcando contra Polônia e Irlanda do Norte.

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Entre os jogadores europeus, se destacam Eusébio e Gerd Muller. O português que é um dos maiores nomes da história do futebol em seu país representou a seleção portuguesa com a camisa 13. Enquanto isso, o alemão foi campeão da Copa do Mundo em 1974 com a numeração.

Outros jogadores também marcaram seus nomes atrelados com a camisa 13 como Thomas Muller, Alessandro Nesta, Michael Ballack e Cocada, do Vasco.

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Relação do Atlético-MG com o número 13

Além do Botafogo com os ídolos que gostavam da numeração, o Atlético-MG também tem forte ligação com o número 13. A associação vem pelo mascote da equipe, o galo, que o jogo do bicho, representa justamente o grupo 13.