Fortaleza anuncia retorno de Vojvoda para reta final da Série B
Treinador argentino volta ao Leão do Pici para comandar a equipe nos últimos três jogos da competição
O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (10) o retorno de Juan Pablo Vojvoda ao comando técnico da equipe. Após inicialmente recusar a proposta da diretoria, o treinador argentino voltou atrás e aceitou assumir o Leão do Pici na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de buscar o acesso à elite nacional.
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De acordo com o comunicado oficial do clube, Vojvoda comandará o Fortaleza nos últimos três compromissos da temporada, sem custos de contrato. O acordo contempla a reta decisiva da competição.
A primeira proposta havia sido apresentada na segunda-feira (9), mas o treinador não aceitou naquele momento. Posteriormente, por iniciativa própria, retomou as conversas com a diretoria e confirmou o retorno ao clube onde construiu a maior parte de sua trajetória no futebol brasileiro.
Vojvoda volta ao Fortaleza após cinco temporadas
Considerado um dos principais treinadores da história do Fortaleza, Vojvoda retorna após uma primeira passagem de cinco temporadas e 310 partidas oficiais. Nesse período, conquistou cinco títulos: os Campeonatos Cearenses de 2021, 2022 e 2023 e as Copas do Nordeste de 2022 e 2024.
O trabalho também ficou marcado por campanhas expressivas em competições nacionais e internacionais. O treinador levou o Leão à semifinal da Copa do Brasil de 2021, terminou o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados em 2021 e 2024 e conduziu a equipe a três participações na Libertadores.
O principal resultado continental foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023, quando o Fortaleza chegou à decisão do torneio.
Agora, o argentino retorna em um cenário diferente, com poucos jogos pela frente e o objetivo imediato de recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro.
Comissão técnica acompanha Vojvoda
O argentino não retorna sozinho ao Pici. A comissão técnica que trabalhou com o treinador em sua primeira passagem também estará de volta ao Fortaleza.
Integram o grupo os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.
A comissão terá pouco tempo para trabalhar antes do próximo compromisso. O Fortaleza enfrenta o Vila Nova no sábado (14), às 16h30, pela Série B. Na sequência, a equipe ainda terá os playoffs contra o Criciúma, em confrontos que podem definir o futuro do clube na disputa pelo acesso.
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