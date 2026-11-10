Fortaleza anuncia retorno de Vojvoda para reta final da Série B

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (10) o retorno de Juan Pablo Vojvoda ao comando técnico da equipe. Após inicialmente recusar a proposta da diretoria, o treinador argentino voltou atrás e aceitou assumir o Leão do Pici na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de buscar o acesso à elite nacional.

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De acordo com o comunicado oficial do clube, Vojvoda comandará o Fortaleza nos últimos três compromissos da temporada, sem custos de contrato. O acordo contempla a reta decisiva da competição.

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A primeira proposta havia sido apresentada na segunda-feira (9), mas o treinador não aceitou naquele momento. Posteriormente, por iniciativa própria, retomou as conversas com a diretoria e confirmou o retorno ao clube onde construiu a maior parte de sua trajetória no futebol brasileiro.

Juan Pablo Vojvoda treinou o Fortaleza de 2021 a 2025 (Foto: divulgação/Fortaleza)

Vojvoda volta ao Fortaleza após cinco temporadas

Considerado um dos principais treinadores da história do Fortaleza, Vojvoda retorna após uma primeira passagem de cinco temporadas e 310 partidas oficiais. Nesse período, conquistou cinco títulos: os Campeonatos Cearenses de 2021, 2022 e 2023 e as Copas do Nordeste de 2022 e 2024.

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O trabalho também ficou marcado por campanhas expressivas em competições nacionais e internacionais. O treinador levou o Leão à semifinal da Copa do Brasil de 2021, terminou o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados em 2021 e 2024 e conduziu a equipe a três participações na Libertadores.

O principal resultado continental foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023, quando o Fortaleza chegou à decisão do torneio.

Agora, o argentino retorna em um cenário diferente, com poucos jogos pela frente e o objetivo imediato de recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

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Comissão técnica acompanha Vojvoda

O argentino não retorna sozinho ao Pici. A comissão técnica que trabalhou com o treinador em sua primeira passagem também estará de volta ao Fortaleza.

Integram o grupo os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.

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A comissão terá pouco tempo para trabalhar antes do próximo compromisso. O Fortaleza enfrenta o Vila Nova no sábado (14), às 16h30, pela Série B. Na sequência, a equipe ainda terá os playoffs contra o Criciúma, em confrontos que podem definir o futuro do clube na disputa pelo acesso.

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