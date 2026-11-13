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Vini Jr. pode deixar o Real Madrid? Entenda crise no clube

Boa fase de Diomandé ameaça titularidade do brasileiro e reacende rumores de saída do Real Madrid

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 16:00
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (E), passa pelo técnico português do Real Madrid, José Mourinho, ao ser substituído durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Vini Jr. vive momento de pressão após queda de rendimento na temporada (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

De protagonista de conquistas históricas a uma possível reserva no Real Madrid. Vini Jr. atravessa um dos períodos mais delicados desde que chegou à Espanha, em 2018. A queda de rendimento, a ascensão do marfinense Yan Diomande e as mudanças promovidas pelo técnico José Mourinho colocaram em dúvida uma condição que parecia inquestionável: a titularidade do brasileiro na ponta esquerda.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr. enfrenta concorrência de Diomande pela titularidade no Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

A situação ganhou novos contornos durante a suspensão de quatro partidas de Vini Jr. no Campeonato Espanhol. Sem o camisa 7, Diomande assumiu a posição e se destacou, aumentando a pressão sobre o brasileiro. O cenário também reacendeu especulações sobre uma possível transferência para o Arsenal, clube que demonstrou interesse no atacante durante a última janela de transferências.

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Mas a pergunta que começa a circular entre torcedores e veículos internacionais é ainda mais contundente: Vini Jr. pode realmente estar perto de deixar o Real Madrid?

Diomande ameaça titularidade de Vini Jr. no Real Madrid

A disputa pela ponta esquerda se tornou um dos principais assuntos do Real Madrid nas últimas semanas. A maior contratação da história do Real Madrid, Yan Diomande, de 19 anos, aproveitou as oportunidades para conquistar espaço na equipe de Mourinho.

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Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga
Yan Diomande ganhou espaço no Real Madrid durante a suspensão de Vini Jr. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Durante os quatro jogos de suspensão de Vini Jr. na La Liga, o marfinense marcou três gols e distribuiu uma assistência. Também apresentou números expressivos na Champions League, com um gol e duas assistências em duas partidas.

O crescimento do atacante contrasta com o momento de Vini Jr., que marcou apenas um gol em 12 partidas pelo Real Madrid nesta temporada.

A preferência pelo jovem marfinense também ganhou força entre os torcedores. Em uma enquete realizada pelo jornal espanhol Marca, com mais de 50 mil votos, 86% dos participantes defenderam a escalação de Diomande como titular na vaga do brasileiro.

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Outros 7% apoiaram a presença do jogador na equipe inicial, mas sem retirar Vini Jr. do time.

Suspensão agravou o momento delicado do brasileiro

O desempenho abaixo das expectativas não é o único problema enfrentado pelo camisa 7.

Em outubro, Vini Jr. recebeu uma suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol após ser expulso contra o Villarreal. A punição o afastou dos compromissos nacionais e permitiu que Diomande ganhasse sequência na posição.

Durante esse período, o Real Madrid manteve os bons resultados e chegou a uma sequência de oito vitórias consecutivas.

Para Mourinho, a ausência forçada também representou uma oportunidade para o brasileiro aprimorar a condição física.

Mourinho reage durante confronto entre Roma e Real Madrid pela Champions League
José Mourinho terá de decidir entre Vini Jr. e Diomande para a ponta esquerda (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

— Ele não pode jogar, mas pode trabalhar fisicamente, de maneira diferente dos outros, com um plano individualizado — explicou o treinador ao comentar a suspensão.

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O problema é que, enquanto Vini Jr. tentava recuperar sua melhor forma, o concorrente aproveitava as oportunidades para se consolidar.

Agora, o atacante brasileiro enfrenta uma situação pouco comum em sua trajetória recente: precisar convencer novamente a comissão técnica de que merece ser titular.

Renovação conturbada e interesse do Arsenal

A turbulência vivida por Vini Jr. não começou dentro de campo. Durante a pré-temporada, o atacante esteve envolvido em uma longa negociação para renovar seu contrato com o Real Madrid. As conversas se estenderam por meses em razão das diferenças entre os valores pretendidos pelo jogador e as condições inicialmente apresentadas pelo clube.

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Enquanto as partes buscavam um entendimento, o Arsenal surgiu como interessado na contratação do brasileiro.

A situação foi resolvida em agosto, quando o Real Madrid anunciou a renovação de Vini Jr. até junho de 2032, encerrando as incertezas contratuais daquele momento.

Entretanto, a perda de espaço na equipe titular voltou a alimentar especulações sobre seu futuro.

Segundo portais internacionais, o brasileiro poderia considerar uma transferência para o Arsenal em 2027 caso não consiga recuperar a titularidade ou receber minutos suficientes.

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Até o momento, porém, não há confirmação de negociações em andamento nem de uma decisão do Real Madrid de vender o jogador.

Vini Jr. será vendido pelo Real Madrid?

Apesar das dificuldades, uma saída de Vini Jr. não pode ser tratada como uma decisão tomada pelo clube espanhol. O brasileiro tem contrato até 2032 e construiu uma trajetória de destaque no Real Madrid, com participações decisivas em conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Desde sua chegada, em 2018, o atacante se transformou em um dos principais nomes do elenco merengue, acumulando títulos e protagonismo em partidas importantes.

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O vínculo de longo prazo também coloca o Real Madrid em uma posição confortável para decidir seu futuro, sem a pressão imediata de uma possível saída gratuita.

Data Fifa pode marcar ponto de virada

A pausa para os compromissos internacionais oferece a Vini Jr. uma oportunidade para tentar recuperar a confiança. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura, o atacante terá a chance de ganhar ritmo e voltar a apresentar seu melhor futebol.

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Vini Jr. não está oficialmente de saída do Real Madrid. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sua condição de titular absoluto parece ameaçada.

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