Vini Jr. pode deixar o Real Madrid? Entenda crise no clube
Boa fase de Diomandé ameaça titularidade do brasileiro e reacende rumores de saída do Real Madrid
De protagonista de conquistas históricas a uma possível reserva no Real Madrid. Vini Jr. atravessa um dos períodos mais delicados desde que chegou à Espanha, em 2018. A queda de rendimento, a ascensão do marfinense Yan Diomande e as mudanças promovidas pelo técnico José Mourinho colocaram em dúvida uma condição que parecia inquestionável: a titularidade do brasileiro na ponta esquerda.
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A situação ganhou novos contornos durante a suspensão de quatro partidas de Vini Jr. no Campeonato Espanhol. Sem o camisa 7, Diomande assumiu a posição e se destacou, aumentando a pressão sobre o brasileiro. O cenário também reacendeu especulações sobre uma possível transferência para o Arsenal, clube que demonstrou interesse no atacante durante a última janela de transferências.
Mas a pergunta que começa a circular entre torcedores e veículos internacionais é ainda mais contundente: Vini Jr. pode realmente estar perto de deixar o Real Madrid?
Diomande ameaça titularidade de Vini Jr. no Real Madrid
A disputa pela ponta esquerda se tornou um dos principais assuntos do Real Madrid nas últimas semanas. A maior contratação da história do Real Madrid, Yan Diomande, de 19 anos, aproveitou as oportunidades para conquistar espaço na equipe de Mourinho.
Durante os quatro jogos de suspensão de Vini Jr. na La Liga, o marfinense marcou três gols e distribuiu uma assistência. Também apresentou números expressivos na Champions League, com um gol e duas assistências em duas partidas.
O crescimento do atacante contrasta com o momento de Vini Jr., que marcou apenas um gol em 12 partidas pelo Real Madrid nesta temporada.
A preferência pelo jovem marfinense também ganhou força entre os torcedores. Em uma enquete realizada pelo jornal espanhol Marca, com mais de 50 mil votos, 86% dos participantes defenderam a escalação de Diomande como titular na vaga do brasileiro.
Outros 7% apoiaram a presença do jogador na equipe inicial, mas sem retirar Vini Jr. do time.
Suspensão agravou o momento delicado do brasileiro
O desempenho abaixo das expectativas não é o único problema enfrentado pelo camisa 7.
Em outubro, Vini Jr. recebeu uma suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol após ser expulso contra o Villarreal. A punição o afastou dos compromissos nacionais e permitiu que Diomande ganhasse sequência na posição.
Durante esse período, o Real Madrid manteve os bons resultados e chegou a uma sequência de oito vitórias consecutivas.
Para Mourinho, a ausência forçada também representou uma oportunidade para o brasileiro aprimorar a condição física.
— Ele não pode jogar, mas pode trabalhar fisicamente, de maneira diferente dos outros, com um plano individualizado — explicou o treinador ao comentar a suspensão.
O problema é que, enquanto Vini Jr. tentava recuperar sua melhor forma, o concorrente aproveitava as oportunidades para se consolidar.
Agora, o atacante brasileiro enfrenta uma situação pouco comum em sua trajetória recente: precisar convencer novamente a comissão técnica de que merece ser titular.
Renovação conturbada e interesse do Arsenal
A turbulência vivida por Vini Jr. não começou dentro de campo. Durante a pré-temporada, o atacante esteve envolvido em uma longa negociação para renovar seu contrato com o Real Madrid. As conversas se estenderam por meses em razão das diferenças entre os valores pretendidos pelo jogador e as condições inicialmente apresentadas pelo clube.
Enquanto as partes buscavam um entendimento, o Arsenal surgiu como interessado na contratação do brasileiro.
A situação foi resolvida em agosto, quando o Real Madrid anunciou a renovação de Vini Jr. até junho de 2032, encerrando as incertezas contratuais daquele momento.
Entretanto, a perda de espaço na equipe titular voltou a alimentar especulações sobre seu futuro.
Segundo portais internacionais, o brasileiro poderia considerar uma transferência para o Arsenal em 2027 caso não consiga recuperar a titularidade ou receber minutos suficientes.
Até o momento, porém, não há confirmação de negociações em andamento nem de uma decisão do Real Madrid de vender o jogador.
Vini Jr. será vendido pelo Real Madrid?
Apesar das dificuldades, uma saída de Vini Jr. não pode ser tratada como uma decisão tomada pelo clube espanhol. O brasileiro tem contrato até 2032 e construiu uma trajetória de destaque no Real Madrid, com participações decisivas em conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.
Desde sua chegada, em 2018, o atacante se transformou em um dos principais nomes do elenco merengue, acumulando títulos e protagonismo em partidas importantes.
O vínculo de longo prazo também coloca o Real Madrid em uma posição confortável para decidir seu futuro, sem a pressão imediata de uma possível saída gratuita.
Data Fifa pode marcar ponto de virada
A pausa para os compromissos internacionais oferece a Vini Jr. uma oportunidade para tentar recuperar a confiança. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura, o atacante terá a chance de ganhar ritmo e voltar a apresentar seu melhor futebol.
Vini Jr. não está oficialmente de saída do Real Madrid. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sua condição de titular absoluto parece ameaçada.
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