O meio-campista Bruno Tabata apresenta evolução positiva no processo de recuperação após passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Com a reabilitação avançando acima das expectativas iniciais, o jogador trabalha para retornar aos gramados ainda na reta final da temporada e voltar a defender o Qatar SC, do Catar.

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Emprestado pelo Internacional ao clube catari, Tabata tem concentrado seus esforços na recuperação para ficar à disposição da equipe o quanto antes. Na primeira etapa do tratamento, o atleta contou com o apoio do Sporting, de Portugal, clube pelo qual construiu uma trajetória importante e que abriu as portas para que realizasse os cuidados médicos e o início da reabilitação.

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Mesmo diante do período afastado dos gramados, o meia mantém o foco na recuperação e na possibilidade de voltar a contribuir com o Qatar SC. Em conversa sobre o momento, o jogador destacou a importância de encarar o processo com determinação.

— Apesar da adversidade, tenho tentado lidar da melhor maneira possível. Estou focado em me recuperar o quanto antes para, em breve, retornar aos campos e ajudar minha equipe — afirmou Tabata.

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Bruno Tabata busca repetir boa passagem pelo Qatar SC

O retorno aos gramados também representa a oportunidade de dar sequência à boa trajetória que Bruno Tabata construiu no Qatar SC. Antes de voltar ao clube por empréstimo do Internacional, o brasileiro teve uma primeira passagem de destaque pela equipe, com participação ofensiva importante.

Em 28 partidas disputadas, o meio-campista marcou 13 gols e distribuiu sete assistências. Os números ajudam a explicar a expectativa do jogador para voltar a atuar e contribuir com os objetivos do clube na atual temporada.

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Tabata demonstrou confiança na possibilidade de repetir o bom desempenho quando estiver recuperado e destacou a relação positiva construída durante sua primeira experiência no futebol catari.

— Fui muito feliz aqui no clube na primeira passagem e busco mais uma vez corresponder dentro de campo. Tenho certeza de que em breve vou poder ajudar o Qatar SC a alcançar os objetivos na temporada — declarou.

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Bruno Tabata está no Qatar SC emprestado pelo Internacional (Foto: Divulgação)

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