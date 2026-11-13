O Brasil terá um adversário que conhece de perto nos dois amistosos contra o Peru Sub-20, marcados para os dias 13 e 16 de novembro, às 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. À frente da equipe peruana está o brasileiro Thiago Kosloski, que já integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira e trabalhou com diversos jogadores que estarão em campo nos confrontos. Em entrevista ao Lance!, o treinador projetou o confronto e abordou o crescimento do futebol peruano.

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Com experiência no futebol brasileiro e passagem pelas categorias de base da Amarelinha, o treinador conhece aproximadamente 80% do atual elenco comandado por Paulo Vítor. Além disso, acompanhou os compromissos da equipe desde a chegada do treinador e identificou características que pretende explorar na preparação peruana.

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— A expectativa é de um grande jogo. Vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo na categoria Sub-20, que conheço muito bem. Sabemos das dificuldades, mas será uma oportunidade de preparação para avaliar nossas condições diante da atual bicampeã sul-americana — afirmou Kosloski, em entrevista ao Lance!.

O reencontro também terá um significado particular para o treinador, que está acostumado a trabalhar do lado brasileiro. Desta vez, porém, terá a missão de comandar o Peru diante de seu país de origem. A oportunidade de enfrentar a Seleção em território brasileiro, inclusive, era um desejo antigo do técnico para proporcionar uma experiência diferente aos jogadores peruanos.

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— Será diferente, porque sempre estive do outro lado. Mas, depois que o apito soar, cada um estará defendendo sua seleção. Viemos para fazer o melhor trabalho possível e buscar os melhores resultados — completou.

Técnico do Peru conhece características da Seleção Brasileira e aponta caminhos para surpreender

O conhecimento sobre o adversário será uma das ferramentas de Kosloski na preparação para os amistosos. Além de ter trabalhado com parte dos jogadores convocados, o treinador conhece Paulo Vítor e já enfrentou o comandante brasileiro em outras oportunidades.

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Na avaliação do técnico peruano, a Seleção deve apresentar um futebol marcado pela velocidade, habilidade e agressividade, tanto nos momentos de posse quanto na pressão sem a bola. Por isso, a organização defensiva será uma das prioridades da equipe visitante nos dois compromissos em Belém.

— Conheço aproximadamente 80% do grupo e tive a oportunidade de trabalhar com muitos desses jogadores na própria Seleção Brasileira. Espero uma equipe com muita qualidade, velocidade e agressividade — analisou.

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Kosloski também destacou que acompanha os jogos do Brasil desde o início do trabalho de Paulo Vítor. O treinador acredita que a intensidade brasileira pode provocar situações de desconforto para o Peru, mas pretende aproveitar os espaços deixados pelo adversário para construir oportunidades ofensivas.

— Precisaremos estar muito atentos defensivamente, porque o Brasil deve pressionar bastante. Ao mesmo tempo, queremos aproveitar os espaços que o adversário oferecer. Se tivermos uma boa organização defensiva, poderemos dificultar o jogo e criar situações favoráveis para nós — explicou.

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Apesar de conhecer os atletas e o trabalho da comissão técnica brasileira, o treinador ponderou que esse repertório não representa uma vantagem definitiva. Para ele, as escolhas táticas e as circunstâncias de cada partida podem modificar o cenário previsto durante a preparação.

— A principal vantagem é conhecer os jogadores. Também conheço o Paulo Vítor e já o enfrentei algumas vezes. Trabalhei com atletas como Riquelme e Isaac no Fluminense e na Seleção Brasileira, além de ter tido contato com vários outros que estão nesse grupo — contou.

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— Mas essa vantagem tem um limite, porque cada jogo apresenta um cenário diferente. Não sabemos exatamente como o Paulo Vítor vai montar a equipe ou quais serão as escolhas táticas do Brasil. No fim, o jogo será decidido dentro de campo, no onze contra onze — acrescentou.

Thiago Kosloski atualmente comanda o sub-20 do Peru (Foto: Divulgação)

Kosloski destaca importância de enfrentar o Brasil na preparação peruana

Os amistosos em Belém fazem parte do planejamento do Peru para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027. Antes de chegar ao Brasil, a equipe também enfrentou adversários de diferentes escolas do futebol sul-americano, como Argentina, Equador, em Quito, e Chile, em Santiago.

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Para Kosloski, a possibilidade de medir forças com uma seleção do nível brasileiro representa uma oportunidade importante para identificar os pontos que precisam ser desenvolvidos antes da próxima competição oficial.

— O Brasil é sempre favorito nas competições que disputa, e queríamos enfrentar um adversário desse nível, que provavelmente estará na briga pelo título. É uma equipe que deve nos colocar em situações de desconforto, pressionando bastante e propondo um jogo agressivo — avaliou.

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O treinador também ressaltou que o resultado não será o único parâmetro para avaliar o desempenho peruano. Na visão dele, enfrentar uma equipe de alto nível pode proporcionar aprendizados importantes, independentemente do placar.

— Sempre reforço que precisamos sair desses confrontos mais fortes do que entramos. Isso pode acontecer com uma vitória, que traz alegria e confiança, mas também é possível tirar aprendizados importantes de um resultado adverso contra uma grande seleção — destacou.

Brasileiro trabalha para mudar cenário do futebol de base do Peru

Além da preparação para os amistosos, Kosloski tem como um dos principais objetivos contribuir para o desenvolvimento das categorias de base do futebol peruano. No comando da equipe há aproximadamente seis ou sete meses, o treinador encontrou uma realidade diferente daquela com a qual estava acostumado no Brasil, principalmente em relação às oportunidades oferecidas aos jogadores jovens no futebol profissional.

Segundo ele, enquanto boa parte dos atletas brasileiros convocados para a Seleção Sub-20 já recebe minutos em equipes profissionais, a maioria dos jogadores peruanos ainda está restrita às categorias de base.

— Uma das principais diferenças está nas oportunidades para os jovens. No Peru, os clubes ainda não têm a mesma tradição de utilizar esses atletas nas equipes profissionais. Isso dificulta nosso trabalho — explicou.

Uma das medidas previstas para modificar esse cenário é a implementação de uma bolsa de minutos, iniciativa que deve entrar em vigor em 2027 e prevê a utilização de jogadores Sub-20 pelos clubes da primeira divisão peruana.

Kosloski considera a mudança importante para aproximar o desenvolvimento das seleções de base da realidade encontrada pelos atletas nas competições profissionais. O treinador também acredita que a medida pode favorecer a valorização dos jovens no mercado de transferências.

— Quanto mais atletas tiverem espaço nas equipes profissionais, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento e valorização. A bolsa de minutos, uma iniciativa da nossa diretoria, deve ajudar nesse processo — afirmou.

O técnico também apontou a necessidade de melhorar a infraestrutura dos clubes, principalmente daqueles localizados nas províncias peruanas. Para ele, o desenvolvimento da modalidade depende de um trabalho conjunto entre federação, equipes e profissionais envolvidos na formação dos jogadores.

Peru encerra jejum de 32 anos sem medalha com trabalho de Kosloski

O trabalho de Kosloski já apresentou resultados importantes nos primeiros meses à frente do Peru Sub-20. Recentemente, a equipe conquistou a medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina, após vencer o Chile por 2 a 1. O resultado encerrou um jejum de 32 anos do país sem subir ao pódio da competição na categoria.

A conquista também representou o fim de um período de quase dois anos sem vitórias peruanas em competições oficiais. Para alcançar os resultados, o treinador promoveu mudanças na metodologia de trabalho e na composição do elenco, com aproximadamente 75% de renovação do grupo desde sua chegada.

— Foi um resultado muito expressivo. Ficar 32 anos sem uma medalha nessa competição é muito tempo, e o futebol peruano precisava de uma conquista como essa, principalmente nas categorias de base — destacou.

Além do impacto imediato, Kosloski acredita que a medalha pode estimular outros jogadores das categorias inferiores e fortalecer a mentalidade competitiva das próximas gerações.

— Queremos alcançar bons resultados enquanto desenvolvemos os atletas. Além de formar grandes jogadores, precisamos formar jogadores com mentalidade vencedora. Ficamos muito felizes por contribuir com esse processo no Peru — afirmou.

O treinador também destacou que os resultados recentes são consequência de uma reformulação no trabalho da seleção, com mudanças na maneira de jogar e na identificação dos perfis considerados necessários para enfrentar as principais equipes do continente.

— Primeiro, vieram as vitórias; depois, a medalha em um torneio oficial. Agora, temos amistosos qualificados, como esses contra o Brasil. Tudo faz parte de um processo de crescimento. Estamos avançando gradualmente, com humildade e muito trabalho — analisou.

Seleção Peruana Sub-20 encerrou jejum de 32 anos (Foto: Divulgação)

Objetivo de Kosloski é ajudar Peru a voltar à Copa do Mundo em 2030

A evolução das categorias de base também está ligada a um objetivo mais amplo do treinador: contribuir para que o Peru volte a ter protagonismo no futebol sul-americano e consiga disputar a próxima Copa do Mundo, em 2030.

Para Kosloski, o trabalho na Sub-20 precisa ultrapassar os resultados imediatos e oferecer jogadores mais preparados para a seleção principal. O treinador, que também integrou a comissão técnica de Ramon Menezes nas conquistas dos Sul-Americanos Sub-20 de 2023 e 2025 e do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, utiliza a experiência acumulada em competições internacionais para orientar o projeto peruano.

— Meu principal desafio é contribuir para o crescimento do futebol peruano. Isso passa também por uma mudança de mentalidade dos clubes, porque a seleção depende muito deles. Precisamos trabalhar na mesma sintonia — explicou.

O técnico também vê sinais positivos na evolução do projeto, principalmente pela chegada de jogadores da base à seleção principal. A expectativa é consolidar esse processo nos próximos anos e tornar o Peru mais competitivo diante das principais seleções do continente.

— Queremos ser cada vez mais competitivos e fazer essa evolução chegar à equipe principal. O grande objetivo é contribuir para que o Peru esteja na Copa do Mundo de 2030 — concluiu.

Próximos jogos do Brasil Sub-20

Brasil x Peru – sexta-feira (13/11), às 20h, no Mangueirão, em Belém.

Brasil x Peru – segunda-feira (16/11), às 20h, no Mangueirão, em Belém.

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