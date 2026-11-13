Manchester United anuncia Pochettino como novo técnico

O Manchester United anunciou a contratação de Mauricio Pochettino como novo treinador da equipe. O argentino, que estava à frente da seleção dos Estados Unidos, retorna à Premier League para substituir Michael Carrick, demitido após uma sequência de resultados negativos. A mudança acontece em meio a uma das maiores crises esportivas vividas pelos Red Devils nos últimos anos.

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Pochettino assume o Manchester United com a missão de recuperar a equipe no Campeonato Inglês (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Para viabilizar a chegada do treinador, o clube inglês concordou em pagar uma cláusula de rescisão superior a 8 milhões de libras. Pochettino assume a missão de recuperar uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês e enfrenta crescente pressão da torcida e da diretoria.

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Pochettino retorna à Premier League após passagem pelos Estados Unidos

A contratação marca o retorno de Mauricio Pochettino ao futebol inglês, onde construiu boa parte de sua carreira como treinador. O argentino já comandou Southampton, Tottenham e Chelsea, acumulando experiência na Premier League antes de assumir a seleção norte-americana.

Em agosto, Pochettino havia renovado seu vínculo com os Estados Unidos até 2030, mas a possibilidade de retornar ao comando de um grande clube europeu pesou na decisão de deixar o cargo.

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Segundo a BBC Sport, o contrato do treinador com a federação norte-americana previa condições que permitiriam sua saída para assumir determinados projetos de alto nível.

Já a Sky Sports News informou que a rescisão contratual ultrapassaria 8 milhões de euros, valor que o Manchester United aceitou desembolsar para garantir sua contratação.

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Antes de chegar a um acordo com Pochettino, os dirigentes ingleses também avaliaram outros nomes, como Eddie Howe e Julian Nagelsmann.

O argentino se torna o 12º treinador do Manchester United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, e o terceiro a comandar a equipe em 2026, depois de Rúben Amorim e Michael Carrick.

Manchester United vive pior início de temporada em 40 anos

Pochettino encontrará um cenário complicado em Old Trafford. O Manchester United venceu apenas três partidas na temporada, sendo uma pela Premier League, diante do Ipswich Town, e outras duas pela Champions League, contra Sabah, do Azerbaijão, e Roma, da Itália.

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No Campeonato Inglês, a equipe soma somente uma vitória e aparece entre os últimos colocados, dentro da zona de rebaixamento.

Manchester United enfrenta crise esportiva e ocupa a zona de rebaixamento da Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

A campanha representa o pior início de temporada do clube desde 1986/87, aumentando a preocupação com o desempenho da equipe e a possibilidade de uma luta contra o descenso.

O United também sofreu uma eliminação frustrante na Copa da Liga Inglesa. Mesmo após abrir 2 a 0 contra o Brighton, em Old Trafford, o time permitiu a reação adversária e acabou eliminado da competição.