Sem Yamal, Espanha derrota Tchéquia e segue líder na Nations League
Campeões do mundo seguem com 100% de aproveitamento na competição
Sem Lamine Yamal, a Espanha derrotou a Tchéquia por 2 a 0, pela 5ª rodada da Nations League, nesta quinta-feira (12). Álex Baena inaugurou o placar ao converter uma cobrança de pênalti na etapa inicial, enquanto Pubill balançou as redes nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a Fúria segue na liderança do Grupo C com 100% de aproveitamento, enquanto a Inglaterra ocupa a vice-liderança com 12 pontos.
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Na etapa inicial, a Espanha controlou o jogo, mas não pressionou muito a Tchéquia e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Na primeira boa chance, Cucurella aproveitou um erro na saída de bola dos mandantes dentro da área, mas finalizou de perna direita e por cima do gol. Até que aos 38 minutos, Ambros cometeu um pênalti bobo com um braço dentro da área, e Baena converteu para abrir o placar. No fim, Fabián Ruiz quase ampliou ao ser acionado na área e carimbar a trave com uma bela finalização de chapa.
Na volta do intervalo, a Espanha ampliou o placar sobre a Tchéquia aos dois minutos com Pino sendo lançado pelo goleiro Unai Simon, ganhando do defensor e balançando as redes, mas a jogada foi anulada por impedimento após análise do VAR. Na sequência, os mandantes responderam e assustaram os atuais campeões em duas chegadas com Krejci e Jurasek, mas que finalizaram pela linha de fundo. Em uma cobrança de falta de Coufal, Hlozek se antecipou a Unai Simon e cabeceou no travessão. No entanto, a reação foi freada com a expulsão de Krejci após falta em Roberto Fernández aos 27 minutos. Na cobrança de falta, Baena chutou forte, e Kovar quase vacilou ao tentar encaixar a bola, mas mandar para escanteio. Nos acréscimos, Roberto Fernández foi acionado dentro da área e finalizou de carrinho após disputa Vclek e carimbou a trave. Na sequência, Pubill roubou uma bola na área adversária e chutou rasteiro para dar números finais ao duelo.
✅ Ficha técnica
Tchéquia 🆚 Espanha
Nations League - 5ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadion Letná, Praga (TCH)
🥅 Gols: Baena, 38'/1ºT (0-1); Pubill, 50'/2ºT (0-2).
🟨 Cartões amarelos: Porro e Merino (ESP).
🟥 Cartões vermelhos: Krejci (TCH).
Tchéquia (Técnico: Santi Denia)
Kovar; Coufal, Zima, Krejci (Vlcek) e Jurasek; Cerv (Soucek), Kral e Hlozek (Kabongo); Ambros, Naderi (Hopi) e Provod (Subert).
Espanha (Técnico: Luís de la Fuente)
Unai Simon; Porro (Pubill), Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri) e Fermín López (De Frutos); Pino (Merino), Ferran Torres (Roberto Fernández) e Baena.
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