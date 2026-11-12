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Sem Mbappé, França perde de virada para a Itália na Nations League

Pio Esposito marcou duas vezes, e Frattesi completou a virada italiana no San Siro

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 18:55
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Jogadores da Itália em azul celebram gol; goleiro adversário em verde ao fundo.
Itália venceu a França por 3 a 1, de virada, pela quinta rodada da Liga das Nações (Foto: Franck Fife / AFP)

A Itália venceu a França por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (12), no San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Mesmo após sair atrás no placar com um gol de Michael Olise, a seleção italiana reagiu com dois gols de Pio Esposito e um de Davide Frattesi, garantindo uma vitória importante na disputa pela liderança da chave.

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Esposito, jogador da Itália, celebra gol com a seleção em campo.
Pio Esposito marcou duas vezes na vitória da Itália sobre a França pela Nations League (Foto: Franck Fife / AFP)

Com o resultado, a equipe comandada por Roberto Mancini assumiu a primeira colocação do grupo e ficou próxima da classificação para as quartas de final da Nations League. Um empate contra a Bélgica, no domingo (15), será suficiente para garantir a vaga. Caso vença, a Azzurra também assegurará uma posição entre os cabeças de chave do sorteio da próxima fase.

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Como foi a partida entre Itália e França?

A França começou a partida pressionando e criou boas oportunidades nos primeiros minutos, aproveitando as dificuldades da defesa italiana sob forte chuva em Milão. Aos três minutos, Désiré Doué acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Adrien Rabiot e Da Cunha também levaram perigo. Aos 10 minutos, Donnarumma errou um passe na saída de bola, e Michael Olise aproveitou para driblar Alessandro Bastoni e finalizar no canto, abrindo o placar. A Itália, porém, reagiu aos 26 minutos, quando Nicolò Cambiaghi superou Malo Gusto pela esquerda e cruzou rasteiro para Pio Esposito empatar. Antes do intervalo, os franceses ainda ameaçaram com Bradley Barcola, enquanto Sebastiano Esposito obrigou Mike Maignan a trabalhar.

Nicolò Frattesi celebra gol pela Itália com parceiro de equipe, ambos com camisa azul.
Frattesi marcou o gol da virada da Itália sobre a França no segundo tempo (Foto: Franck Fife / AFP)

No segundo tempo, as mudanças promovidas por Roberto Mancini foram decisivas para a virada italiana. Aos 17 minutos, Federico Dimarco, que havia acabado de entrar, cruzou rasteiro pela esquerda e encontrou Davide Frattesi, que finalizou de primeira para colocar a Itália em vantagem. Pouco depois, Antonio Vergara sofreu pênalti cometido por Dayot Upamecano, e Pio Esposito converteu a cobrança para ampliar o placar. Com a vantagem de 3 a 1, os italianos conseguiram controlar a partida e confirmaram a vitória diante da torcida no San Siro.

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Três jogadores de futebol em uniformes claros celebram no campo, com torcedores ao fundo.
Michael Olise abriu o placar para a França, mas não evitou a derrota diante da Itália (Foto: Franck Fife / AFP)

Itália assume liderança e se aproxima das quartas de final

A vitória sobre a França colocou a Itália na liderança do grupo da Liga das Nações, deixando a equipe em situação favorável para a última rodada.

A seleção italiana voltará a campo no próximo domingo (15), contra a Bélgica, fora de casa. Um empate será suficiente para confirmar a classificação às quartas de final, enquanto uma vitória também garantirá a equipe entre os cabeças de chave da próxima fase.

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Já a França tentará se recuperar da derrota diante da Turquia, também no domingo, em Lyon, buscando melhorar sua posição na classificação e definir seu futuro na competição.

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