Em uma noite marcada por homenagens e recordes, Harry Kane teve motivos para comemorar em Wembley. Nesta quinta-feira (12), o atacante chegou a 126 partidas pela seleção inglesa, tornou-se o jogador com mais jogos na história dos Three Lions e ainda balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, pela Liga das Nações 2026/27. Rogers também marcou para os ingleses, enquanto Susic fez o gol dos visitantes.

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Antes de a bola rolar, Kane recebeu uma série de homenagens pela marca histórica. O atacante foi presenteado pelo Príncipe William com uma camisa da Inglaterra estampada com o número 126, em referência ao novo recorde, e também recebeu uma homenagem de Luka Modric. Além disso, levantou a Bola de Ouro diante da torcida presente em Wembley.

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Nas arquibancadas, Kane também foi homenageado com um grande mosaico, com uma imagem do atacante e um letreiro fazendo relação aos 126 jogos.

Harry Kane recebeu homenagem do Príncipe William (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Como foi o jogo

A Inglaterra foi superior no primeiro tempo e conseguiu controlar as ações diante de uma Croácia que até teve volume de jogo, mas pouco ameaçou o gol de Pickford. Participativo na construção das jogadas, Harry Kane iniciou a jogada do primeiro gol com um lançamento para Bellingham, que ajeitou de primeira para Rogers finalizar e abrir o placar em Wembley. Depois da vantagem, os ingleses mantiveram o controle da partida e foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.

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Na volta do intervalo, a Inglaterra começou melhor, mas sofreu o empate aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Konsa tentou recuar de cabeça para Pickford, mas a bola ficou curta e Susic aproveitou para marcar. A resposta inglesa veio rapidamente: Quansah sofreu pênalti, e Kane converteu a cobrança, recolocando os donos da casa em vantagem. Na reta final, Vlasic teve uma boa oportunidade para empatar, mas finalizou para fora. Aos 40 minutos, Garner chegou a marcar o terceiro gol inglês, mas o lance foi anulado por impedimento de Bellingham. A Inglaterra confirmou a vitória por 2 a 1.

Com a vitória, a Inglaterra chegou a 12 pontos em 5 jogos, já garantindo a vaga para a próxima fase da Nations League. Os Three Lions ocupam a 2° posição do grupo 3, atrás apenas da líder Espanha, que tem 100% de aproveitamento na competição.

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Harry Kane comemorando gol contra a Croácia (Foto: Henry Nicholls / AFP)

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