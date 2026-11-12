Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Em noite de homenagens, Kane marca e Inglaterra vence a Croácia na Nations League

Em noite especial, Harry Kane é homenageado e marca o gol da vitória da Inglaterra

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 18:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane da Inglaterra comemora gol durante partida, braços abertos, em campo com torcedores ao fundo.
Harry Kane comemorando gol contra a Croácia (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Em uma noite marcada por homenagens e recordes, Harry Kane teve motivos para comemorar em Wembley. Nesta quinta-feira (12), o atacante chegou a 126 partidas pela seleção inglesa, tornou-se o jogador com mais jogos na história dos Three Lions e ainda balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, pela Liga das Nações 2026/27. Rogers também marcou para os ingleses, enquanto Susic fez o gol dos visitantes.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Antes de a bola rolar, Kane recebeu uma série de homenagens pela marca histórica. O atacante foi presenteado pelo Príncipe William com uma camisa da Inglaterra estampada com o número 126, em referência ao novo recorde, e também recebeu uma homenagem de Luka Modric. Além disso, levantou a Bola de Ouro diante da torcida presente em Wembley.

continua após a publicidade

Nas arquibancadas, Kane também foi homenageado com um grande mosaico, com uma imagem do atacante e um letreiro fazendo relação aos 126 jogos.

Harry Kane e o Príncipe William seguram camiseta emoldurada com o nome Kane; Ballon d'Or ao lado.
Harry Kane recebeu homenagem do Príncipe William (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Como foi o jogo

A Inglaterra foi superior no primeiro tempo e conseguiu controlar as ações diante de uma Croácia que até teve volume de jogo, mas pouco ameaçou o gol de Pickford. Participativo na construção das jogadas, Harry Kane iniciou a jogada do primeiro gol com um lançamento para Bellingham, que ajeitou de primeira para Rogers finalizar e abrir o placar em Wembley. Depois da vantagem, os ingleses mantiveram o controle da partida e foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, a Inglaterra começou melhor, mas sofreu o empate aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Konsa tentou recuar de cabeça para Pickford, mas a bola ficou curta e Susic aproveitou para marcar. A resposta inglesa veio rapidamente: Quansah sofreu pênalti, e Kane converteu a cobrança, recolocando os donos da casa em vantagem. Na reta final, Vlasic teve uma boa oportunidade para empatar, mas finalizou para fora. Aos 40 minutos, Garner chegou a marcar o terceiro gol inglês, mas o lance foi anulado por impedimento de Bellingham. A Inglaterra confirmou a vitória por 2 a 1.

Com a vitória, a Inglaterra chegou a 12 pontos em 5 jogos, já garantindo a vaga para a próxima fase da Nations League. Os Three Lions ocupam a 2° posição do grupo 3, atrás apenas da líder Espanha, que tem 100% de aproveitamento na competição.

continua após a publicidade
Harry Kane, da Inglaterra, em campo durante partida internacional de futebol.
Harry Kane comemorando gol contra a Croácia (Foto: Henry Nicholls / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores da Itália em azul celebram gol; goleiro adversário em verde ao fundo.

Futebol Internacional

Sem Mbappé, França perde de virada para a Itália na Nations League

Há 1 minuto
Jogadores da Espanha comemoram gol marcado por Baena contra a Tchéquia, na Nations League

Futebol Internacional

Sem Yamal, Espanha derrota Tchéquia e segue líder na Nations League

Há 13 minutos
Jogadores da Espanha comemorando gol em República Tcheca e Espanha

Futebol Internacional

Veja gols em República Tcheca x Espanha: Álex Baena marca e Pubill amplia

Há 1 hora
Com um gol e uma assistência em nove jogos, Keffel lidera boa fase do Sumqayit no Azerbaijão (Foto: Sumqayit)

Futebol Internacional

Lateral brasileiro brilha no Leste Europeu e mira vaga na Champions

Há 1 hora
Elenco da Inglaterra comemorando

Futebol Internacional

Veja os gols da vitória da Inglaterra sobre a Croáciana Nations League

Há 1 hora
Jogadores da Itália comemorando

Futebol Internacional

Veja gols da virada da Itália sobre a França na Nations League

Há 1 hora