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Brasileiro bate recorde de gols e entra na seleção da China

Atacante Felipe Silva anota 21 gols em 2026 e garante vaga no time ideal da CSL

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 11:15
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Três homens em traje social seguram troféus dourados em um palco de premiação, com cartaz de atleta de camisa azul ao fundo.
Felipe Silva atingiu a marca histórica de 21 gols em 2026 e entrou na seleção ideal do Campeonato Chinês (Foto: Divulgação)

O centroavante brasileiro Felipe Silva encerrou o ano de 2026 no auge técnico de sua trajetória profissional. Principal referência ofensiva do Chengdu Rongcheng, o jogador atingiu a marca de 21 gols marcados na temporada — recorde absoluto de sua carreira — e foi eleito para integrar a seleção ideal da Chinese Super League (CSL), a elite do futebol chinês.

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Felipe Silva e China, em traje formal, caminham pelo tapete vermelho com o filho.
Felipe Silva atingiu a marca histórica de 21 gols em 2026 e entrou na seleção ideal do Campeonato Chinês (Foto: Divulgação)

Os números atestam a regularidade do atacante ao longo do calendário asiático: foram 18 gols anotados na primeira divisão nacional, dois na Copa da China e um na Liga dos Campeões da Ásia. Apesar do brilho individual, o título nacional escapou nos detalhes na última rodada. Mesmo com gol de Felipe na derrota por 3 a 2 para o Shandong Taishan no domingo (8), o Chengdu encerrou a competição empatado em 52 pontos com o Dalian Yingbo, ficando com o vice-campeonato nos critérios de desempate.

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— Fico muito feliz por viver a temporada mais goleadora da minha carreira. É um número importante individualmente e mostra o trabalho que venho realizando. Mas, sinceramente, preferia terminar o ano com o título. Fizemos uma grande campanha e lutamos até o fim. Fica o sentimento de que poderíamos ter conquistado algo ainda maior, mas também de orgulho por tudo que construímos — avaliou o atacante.

Trajetória no Brasil e consolidação na Ásia

Formado nas categorias de base do Fluminense-PI, Felipe Silva acumulou experiências por Ferroviária, Red Bull Bragantino e Vila Nova antes de iniciar sua carreira internacional na Coreia do Sul, onde defendeu o Gwangju FC por três temporadas. No Chengdu Rongcheng desde 2021, o brasileiro consolidou status de ídolo e, em agosto deste ano, renovou seu vínculo até dezembro de 2028.

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