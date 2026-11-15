Goleada sofrida por Portugal sem Cristiano Ronaldo encerra tabu de 23 anos

Sem Cristiano Ronaldo, a equipe foi goleada pela Dinamarca por 4 a 1, no Estádio Municipal de Braga, pela quinta rodada da Nations League, e acumulou marcas negativas que não eram registradas há mais de duas décadas.

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Portugal sofreu goleada histórica para a Dinamarca pela Liga das Nações (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

A derrota representou o resultado mais pesado dos portugueses sem seu capitão histórico em 23 anos. A última vez que Portugal havia perdido por uma diferença superior a um gol sem Cristiano Ronaldo foi em 6 de setembro de 2003, quando sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Espanha.

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Na ocasião, o atacante havia estreado pela seleção poucas semanas antes, em 20 de agosto daquele ano, diante do Cazaquistão.

Portugal acumula recordes negativos sem Cristiano Ronaldo

Além de encerrar o longo período sem derrotas expressivas na ausência de CR7, Portugal sofreu quatro gols em uma partida pela primeira vez desde a Eurocopa de 2021, quando foi derrotado pela Alemanha por 4 a 2.

Sem Cristiano Ronaldo, seleção portuguesa perdeu por três gols de diferença após 23 anos (Foto: Leo Barrilari / SPP / Sports Press Photo / Fotoarena / Folhapress)

O resultado também entrou para a história como a maior derrota da seleção portuguesa em casa em uma partida oficial.

Durante o confronto, Portugal chegou a estar perdendo por 4 a 0, situação inédita em jogos oficiais disputados diante de sua torcida. O gol de Bernardo Silva, nos minutos finais, apenas diminuiu o prejuízo.

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A última vez que os portugueses haviam sofrido quatro gols como mandantes foi em 3 de setembro de 2010, no empate por 4 a 4 com o Chipre, em Guimarães.

Goleada encerra sequência de oito anos

A derrota para a Dinamarca também foi a mais pesada sofrida por Portugal desde junho de 2018, quando a equipe perdeu por 3 a 0 para a Holanda, em um amistoso.

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O resultado amplia os questionamentos sobre o desempenho da seleção na ausência de Cristiano Ronaldo, que se tornou o principal símbolo do futebol português desde sua estreia internacional, em 2003.