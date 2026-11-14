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Imprensa espanhola se rende a Vini Jr. após Brasil x Japão: 'Obra-prima'

Atacante marca duas vezes e recebe elogios na Espanha, apesar da derrota brasileira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 10:40
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Vinícius Júnior, atacante da seleção brasileira, camisa amarela nº7, celebra gol.
Vini Jr. marcou dois golaços contra o Japão e recebeu elogios da imprensa espanhola (Foto: Guilherme Veiga / PxImages / FolhaPress)

A atuação de Vini Jr. na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), repercutiu na imprensa internacional. Autor de dois golaços, o atacante do Real Madrid recebeu elogios de jornais espanhóis, que destacaram seu talento e a capacidade de decidir partidas mesmo em momentos de dificuldade.

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Vinícius Júnior, Brasil, com a bola em lance durante Brasil x Japão (14NOV2026).
Vini Jr. marcou dois golaços contra o Japão e recebeu elogios da imprensa espanhola (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O jornal AS publicou uma matéria intitulada "Aviso de Vini aos incrédulos" e saiu em defesa do brasileiro, que vinha sendo questionado após cumprir quatro jogos de suspensão pelo Real Madrid.

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— Sempre Vinicius. Embora duvidar do brasileiro devesse ser punido pelo Código Penal, porque um talento assim não pode ser desprestigiado e menosprezado como aconteceu nas últimas semanas — escreveu o AS, em tradução livre.

Imprensa espanhola destaca golaços de Vini Jr.

O periódico reconheceu que o atacante começou a partida com dificuldades, perdendo bolas e sem conseguir se conectar com Raphinha. No entanto, destacou a mudança de cenário após o primeiro golaço, aos 32 minutos.

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— Tudo mudou quando ele desenhou uma obra de arte digna do melhor pintor da época — destacou o AS, em tradução livre.

Na segunda etapa, Vini Jr. voltou a marcar e empatou o confronto em 2 a 2. Apesar do brilho individual, Sakamoto garantiu a vitória japonesa nos minutos finais.

A repercussão também ganhou espaço no jornal Marca, que destacou a atuação do camisa 7 em meio à derrota brasileira. Mesmo com os dois gols, Vini Jr. não conseguiu evitar o resultado negativo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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O confronto ainda terminou em polêmica, com as expulsões de Ancelotti e Raphinha por reclamações contra a arbitragem.

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