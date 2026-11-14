Expulsão de Raphinha no Brasil repercute na Espanha: 'Inaceitável'

A expulsão de Raphinha na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), ganhou destaque na imprensa espanhola. O atacante do Barcelona recebeu cartão vermelho por reclamar da arbitragem após o terceiro gol japonês e virou assunto nos jornais Sport, AS e Mundo Deportivo, que também analisaram seu desempenho e as consequências da punição.

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Raphinha foi expulso por reclamação após a derrota do Brasil para o Japão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O jornal Sport destacou que o brasileiro atravessa dias conturbados. Antes do amistoso, Raphinha havia sido criticado por torcedores após afirmar que conversou com Carlo Ancelotti sobre o controle de sua minutagem, já que ainda não se sente totalmente recuperado de problemas musculares.

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— Só disse que precisava me cuidar, não quero me machucar novamente — declarou o atacante, em entrevista antes da partida, reproduzida pelo periódico.

Imprensa espanhola destaca atuação abaixo do esperado

Além da expulsão, o Sport chamou a atenção para o desempenho do camisa 10, que atuou durante 71 minutos e terminou a partida com 14 perdas de posse de bola, apenas três duelos vencidos em nove disputados e duas finalizações no alvo.

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O Mundo Deportivo também ressaltou a frustração do jogador, que deixou o campo após uma atuação discreta e demonstrou irritação com decisões da arbitragem.

O jornal destacou que Raphinha, capitão da Seleção, não conseguiu evitar a derrota, apesar dos dois golaços de Vini Jr., que chegaram a colocar o Brasil novamente na disputa.

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Raphinha pede desculpas, mas dispara contra arbitragem

O jornal AS deu destaque às declarações do atacante após a expulsão. Raphinha reconheceu o excesso nas reclamações, mas manteve as críticas ao árbitro.

— Antes de mais nada, quero aproveitar esta oportunidade para me desculpar pelo meu comportamento e pela expulsão. Às vezes é difícil me controlar — afirmou o brasileiro.

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Na sequência, o jogador questionou as decisões tomadas durante a partida, principalmente a jogada que originou o gol da vitória japonesa.

— Depois de tantos erros do árbitro durante a partida, tentei conversar com ele diversas vezes. Nunca senti que ele estivesse disposto a conversar. Acho que ele cometeu erros em muitos momentos do jogo. É inaceitável — completou.

O Mundo Deportivo também reproduziu a insatisfação do atacante.

— É complicado quando você também está jogando contra o árbitro. Isso torna as coisas muito mais difíceis. Não estou dizendo que não temos culpa. Temos muito a melhorar, e vamos melhorar — declarou Raphinha.

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Barcelona pode ser beneficiado pela expulsão

Apesar da repercussão negativa, o AS apontou que a expulsão pode acabar beneficiando o Barcelona. Com a suspensão para o amistoso contra Singapura, na próxima terça-feira (17), Raphinha poderá retornar antecipadamente à Espanha.

O atacante havia manifestado preocupação com sua condição física e discutido com Ancelotti a necessidade de administrar seus minutos durante a Data Fifa.

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Dessa forma, o retorno antecipado permitirá que o brasileiro retome os treinamentos sob o comando de Hansi Flick, enquanto a Seleção tenta se recuperar da derrota para o Japão.