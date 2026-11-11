Al-Nassr cogita salário astronômico para renovar com João Félix

O Al-Nassr cogita oferecer um salário de 12,5 milhões de euros (R$ 77 milhões) anuais para renovar o contrato de João Félix, segundo o jornal "As". Atualmente, o atacante português recebe cerca de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) por temporada.

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Nos últimos meses, João Félix não escondeu o desejo em retornar ao futebol europeu e a vontade de triunfar no Velho Continente. O português tem contrato com o Al-Nassr até o fim da temporada e espera receber propostas nos próximos meses.

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O Al-Nassr aposta na força econômica para convencer João Félix a permanecer na Arábia Saudita, uma vez que os clubes europeus não tem condição de competir com o dinheiro oferecido pelo clube de Riade. No entanto, as equipes do Velho Continente oferecem um projeto esportivo mais robusto.

Com passagens por Benfica, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea e Milan, João Félix nunca conseguiu ter o protagonismo que se esperava dele. O atleta tem apenas uma La Liga, um Campeonato Português e uma Conference League em seu currículo de sete anos na Europa.

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