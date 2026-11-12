Manchester United anuncia demissão de Michael Carrick
Clube inglês abre o caminho para a chegada de Mauricio Pochettino
O Manchester United anunciou a demissão de Michael Carrick e abriu o caminho para o anúncio de Mauricio Pochettino. O treinador inglês vinha sendo contestado pelos maus resultados dos Diabos Vermelhos na atual temporada.
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Na atual campanha da Premier League, o Manchester United se encontra na 18ª colocação, o que significa estar na zona de rebaixamento. O clube tem apenas um ponto de vantagem para o Crystal Palace, que é o lanterna da competição após 10 rodadas.
Na Champions League, o Manchester United também não engrena e ocupa apenas a 17ª colocação dentre os 36 times com duas vitórias e duas derrotas. Além disso, a equipe foi eliminada na 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa e se vê longe da disputa por títulos.
Em meio a esse cenário, a diretoria do Manchester United negociou a chegada de Mauricio Pochettino, que comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo. O argentino tem experiência na Premier League após uma de cinco anos pelo Tottenham, além de uma temporada no Chelsea.
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