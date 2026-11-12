Além da Roma, Endrick é disputado pela Inter e clubes da Premier League

Além da Roma e do Sporting, Endrick é disputado pela Inter de Milão e clubes da Premier League para a janela de transferências de janeiro. Segundo o jornalista Matteo Moretto, uma saída do Real Madrid irá depender muito mais da vontade do brasileiro do que do clube espanhol.

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Embora José Mourinho já tenha elogiado Endrick publicamente, o português não consegue garantir um lugar cativo para o centroavante no ataque. Isso porque o elenco conta com grandes astros, como Mbappé, Diomande e Vini Jr.

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Nesse momento, Carlo Ancelotti também atua como um conselheiro de Endrick com o objetivo de direcioná-lo para um clube em que tenha mais minutos. Atualmente, o jovem de 20 anos disputou apenas 140 minutos somando todas as competições na temporada 2026/2027.

Embora ainda não existam propostas concretas na mão do jogador, a sensação é de que Endrick estaria disposto a sair para continuar sua progressão na Europa. A decisão seria parecida com a que tomou no fim de 2025 quando optou se transferir por empréstimo ao Lyon.

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Carlo Ancelotti conversa com Endrick e Militão em visita ao Real Madrid (Foto: Divulgação)

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