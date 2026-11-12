O atacante Yan Diomande, do Real Madrid, chamou a atenção durante sua chegada à concentração da seleção da Costa do Marfim. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jogador aparece distribuindo notas de dinheiro para torcedores que aguardavam sua apresentação e o receberam com festa.

Ovacionado pelo público, o jovem retribuiu a recepção com acenos e a distribuição de algumas cédulas. A cena repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção pela interação do atacante com os torcedores de seu país.

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Diomande se prepara para defender a Costa do Marfim

Com 19 anos, Diomande completa 20 neste sábado. O atacante está concentrado com a seleção marfinense para os compromissos de novembro das Eliminatórias da Copa Africana das Nações.

A equipe tem confronto marcado contra Gâmbia na próxima terça-feira. O jovem chega à Data Fifa em meio à expectativa dos torcedores, que demonstraram carinho pelo jogador durante sua apresentação à seleção.

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Veja o vídeo

Diomande chegou ao Real Madrid em janela movimentada no mercado

O Real Madrid oficializou a contratação de Yan Diomande nesta temporada, após acordo com o RB Leipzig. O atacante marfinense assinou contrato por sete temporadas, válido até 30 de junho de 2033. A transferência foi fechada por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões), em uma das maiores negociações da história do futebol.

Diomande chegou em uma janela de transferências movimentada, que também contou com nomes como Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí. Aos 19 anos, o atacante é tratado como uma das promessas do futebol e despertou o interesse de grandes clubes europeus antes de acertar com o Real Madrid.

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Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

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