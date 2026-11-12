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Brasileiro vive boa fase no Shakhtar e destaca adaptação ao futebol europeu

Newerton ganha espaço na equipe ucraniana, acumula participações e valoriza entrosamento com os companheiros

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 13:39
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Newerton Shakthar Donestk
Newerton em ação pelo Shakthar Donestk (Foto: Divulgação)

Newerton vive um bom momento com a camisa do Shakhtar Donetsk. Em mais um início de temporada pelo clube ucraniano, o brasileiro vem ganhando protagonismo nas competições nacionais e internacionais, com participações ofensivas e boas atuações na construção das jogadas.

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No Campeonato Ucraniano, o atacante soma dois gols e duas assistências em 11 partidas. Além dos números, tem se destacado pela capacidade de criar oportunidades e pela participação na dinâmica ofensiva da equipe.

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Na Champions League, Newerton também tem aproveitado as oportunidades. Em quatro jogos, o brasileiro ganhou oportunidades e pode somar boas partidas na principal competição da Europa.

Newerton destaca adaptação e presença de brasileiros

A evolução do jogador passa também pela adaptação ao estilo de jogo do Shakhtar, que conta com uma forte presença brasileira no elenco. Newerton destaca o entrosamento com os companheiros e a identificação com a proposta da equipe como fatores importantes para seu desempenho.

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— Estou muito feliz por começar mais uma temporada em alto nível. Sinto que me adaptei muito bem à equipe, gosto muito de jogar pelo clube. Temos um estilo bem brasileiro de jogar, que favorece muito meu estilo de jogo. Espero continuar contribuindo com a equipe e conquistando títulos com esta camisa — destacou.

Aos poucos, o brasileiro consolida seu espaço no elenco e busca manter o bom desempenho nas duas competições. A expectativa é seguir contribuindo dentro de campo e ajudar o Shakhtar Donetsk na busca por títulos ao longo da temporada.

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Newerton em ação pelo Shakthar Donestk
Newerton em ação pelo Shakthar Donestk (Foto: Divulgação)

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