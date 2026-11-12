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Clube da Inglaterra tem interesse em joia do Cuiabá

Southampton monitora lateral-esquerdo de 19 anos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:43
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Dois jogadores do Cuiabá em comemoração no campo, trajando camisas amarelas com detalhes verdes.
Lorenzo em ação pelo Cuiabá (Foto: Reprodução)

O Southampton, da Inglaterra, entrou na disputa pela contratação de Lorenzo, lateral-esquerdo de 19 anos do Cuiabá. O jogador também está no radar do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além de clubes do futebol brasileiro. O bom desempenho na equipe profissional e a primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 colocaram o jovem em evidência no mercado internacional.

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Lorenzo chegou ao Cuiabá em 2024, inicialmente para integrar a equipe Sub-17. Desde então, avançou nas categorias de formação e ganhou espaço no elenco principal. Na temporada 2026, o lateral soma 28 partidas e três gols pelo time profissional.

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Além do Southampton e do Shakhtar Donetsk, Cruzeiro e Red Bull Bragantino também acompanham a situação do atleta. De acordo com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, representantes dos dois clubes brasileiros estiveram presentes para observar o jogador.

O interesse internacional também já teve movimentações. Profissionais de scouting do Shakhtar foram à Arena Pantanal para acompanhar Lorenzo de perto, enquanto o Famalicão, de Portugal, realizou contato oficial com o clube mato-grossense.

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Lorenzo, jogador do Cuiabá, com camisa amarela e verde, entra em campo; torcedores ao fundo.
Lorenzo em ação pelo Cuiabá (Foto: AssCom Dourado)

Lorenzo é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20

O desempenho pelo Cuiabá rendeu ao lateral sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira Sub-20. Ele é um dos dois jogadores do clube chamados para defender as categorias de base do Brasil em 2026. O outro é Aiyran, convocado para a equipe Sub-17.

O reconhecimento também acontece em meio ao trabalho de desenvolvimento de jovens atletas realizado pelo Cuiabá. O clube acompanha aproximadamente 182 jogadores nas categorias de base, com suporte de 88 profissionais de diferentes áreas, incluindo saúde, desempenho e preparação esportiva.

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A integração entre a formação e o elenco profissional faz parte do planejamento do Dourado. O presidente Cristiano Dresch considera o investimento na base uma estratégia importante para o desenvolvimento esportivo e financeiro da instituição.

— A base é um investimento estratégico para o futuro do Cuiabá. Estamos construindo um trabalho com profissionais experientes, planejamento e integração com a equipe principal. O objetivo é oferecer aos nossos jovens as condições para evoluir e conquistar espaço no profissional no momento certo. Ver atletas como Lorenzo e Aiyran convocados para a Seleção mostra que estamos no caminho certo — afirmou o dirigente.

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