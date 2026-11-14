Corinthians: quem são os líderes de assistências em 2026?

O Corinthians se aproxima da reta final da temporada de 2026 com Rodrigo Garro na liderança do ranking de assistências da equipe. O meia argentino soma 13 passes para gol em 52 partidas disputadas e aparece com ampla vantagem sobre os demais jogadores do elenco alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O segundo colocado é o lateral-direito Matheuzinho, que acumula cinco assistências em 51 jogos. Na terceira posição aparece o atacante Yuri Alberto, com quatro passes para gol em 38 partidas. Os números mostram a diferença entre o desempenho de Garro e o restante dos jogadores na criação de oportunidades convertidas em gols.

continua após a publicidade

Na sequência, quatro atletas aparecem empatados com três assistências: Vitinho, Kaio César, Matheus Bidu e Gustavo Henrique. A presença do zagueiro entre os principais garçons chama a atenção, especialmente porque o defensor também divide a artilharia do clube na temporada com Yuri Alberto, ambos com nove gols.

Outros cinco jogadores registram duas assistências: Zakaria Labyad, Pedro Raul, Memphis Depay, André Luiz e Breno Bidon. Já seis atletas contribuíram com um passe para gol cada.

continua após a publicidade

Ao todo, 18 jogadores do Corinthians distribuíram 54 assistências na temporada. Desse total, Garro é responsável por aproximadamente 24%, evidenciando sua importância na produção ofensiva da equipe.

Veja o ranking de assistências do Corinthians em 2026

13 assistências (52 jogos) - Rodrigo Garro

5 assistências (51 jogos) - Matheuzinho

4 assistências (38 jogos) - Yuri Alberto

3 assistências (26 jogos) - Vitinho

3 assistências (35 jogos) - Kaio César

3 assistências (50 jogos) - Matheus Bidu

3 assistências (50 jogos) - Gustavo Henrique

2 assistências (17 jogos) - Zakaria Labyad

2 assistências (38 jogos) - Pedro Raul

2 assistências (24 jogos) - Memphis Depay

2 assistências (42 jogos) - André Luiz

2 assistências (52 jogos) - Breno Bidon

1 assistência (1 jogo) - Ryan Gustavo

1 assistência (30 jogos) - Dieguinho

1 assistência (17 jogos) - Fabrizio Angileri

1 assistência (31 jogos) - Jesse Lingard

1 assistência (41 jogos) - André Carrillo

1 assistência (37 jogos) - Allan

Elenco do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

continua após a publicidade

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão