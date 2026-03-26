AO VIVO: assista ao pré-jogo do amistoso Brasil x França

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos, para amistoso de preparação com a França. O Lance! traz, ao vivo, todos os detalhes do grande duelo no Gillete Stadium.

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➡️ Brasil x França: ausências pesam dos dois lados, mas desfalques brasileiros são mais sentidos

O primeiro jogo da Data Fifa de março será um dos últimos e mais importante de olho na Copa do Mundo. Alto nível diante de um europeu, onde o Brasil vem tropeçando nos mundiais desde o penta, em 2022.

Logo em um dos compromissos mais difíceis do período com Carlo Ancelotti à frente, a Seleção Brasileira irá a campo com time misto. São seis desfalques contando cortes antes e problemas físicos na apresentação.

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— É um momento importante da temporada, são muitos jogos, muitos jogos importantes. Em todos os campeonatos é bastante normal que jogadores tenham alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade, de mostrar que o grupo é muito bom — declarou o técnico da Seleção.

Carlo e Davide Ancelotti durante treino da Seleção em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Do outro lado, um adversário com craque em campo e que buscará um feito histórico. Kylian Mbappé fará seu primeiro jogo contra o Brasil na carreira. O atacante da França mira o posto de maior artilheiro da história da seleção de seu país, atualmente ocupado por Olivier Giroud.

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A provável escalação para Brasil x França é: Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli (João Pedro), Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

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