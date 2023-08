Consagrado, Luis Suárez não está vivendo um grande momento no Grêmio. Apesar disso, o craque uruguaio sempre surge como a esperança de gols para os torcedores do Imortal, que vão para a Arena do Grêmio com a esperança de que o atacante volte a marcar. Considerando isso, a Lance! Betting turbinou as odds mais uma vez e aumentou as cotações para Suarez marcar dois gols, de 6.75 para 8.00.