O Maracanã vai tremer com esse jogão que está marcado para domingo (13), às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai receber o São Paulo numa partida que promete movimentar a parte de cima da tabela de classificação. E, se ambas as equipes marcarem gols, as odds pagam 1.87. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as equipes? Então confere aqui.