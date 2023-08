Tem novo duelo brasileiro pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana! Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da competição continental. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Na Lance! Betting, a zebra fica por conta do Coelho, com odds a 5.80 em caso de vitória. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as seleções? Então confere aqui.