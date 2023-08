O Botafogo tem uma partida decisiva marcada para a noite desta quarta-feira (9), às 19h, contra o Guaraní-PAR, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. No primeiro jogo, o Glorioso levou a melhor: venceu por 2 a 1 em casa. E, é claro, na Lance! Betting você pode fazer sua fezinha com as melhores odds deste duelo!

O retrospecto do Botafogo nesta edição do torneio continental não é ótimo, mas a pontuação foi suficiente para avançar em segundo lugar no Grupo A, com dez pontos, sendo duas vitórias e quatro empates. Ou seja, o time carioca está invicto no torneio. Confira as informações abaixo.