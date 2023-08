Parada dura para o Colorado em Porto Alegre

Internacional x River Plate : odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Clássico no continente, Internacional e River Plate fazem um dos jogos mais esperados das oitavas de final da Libertadores. Com a derrota por 2 x 1 no jogo de ida, o Colorado precisa de dois ou mais gols para avançar, mas sabe que a parada será dificílima em Porto Alegre.

Estatísticas

Esse será apenas o quarto encontro entre River Plate e Internacional na história da Libertadores. Nas outras ocasiões, pela fase de grupos da competição em 2019, dois empates por 2 x 2.

Na partida de ida das oitavas de final, o River Plate venceu por 2 x 1, o que deixa o Internacional em busca de uma vitória por dois ou mais gols para avançar para a próxima fase.

O Internacional vem de uma vitória importante no Campeonato Brasileiro e busca manter o bom desempenho em casa para avançar na Libertadores. Já o River Plate, mesmo com uma vantagem mínima, é um adversário perigoso e sempre oferece grande resistência.

Odds e dicas de apostas recomendada

Na Lance! Betting, as odds para esse clássico estão bastante equilibradas: 2.60 para a vitória do Internacional, 3.00 no empate e 2.70 na vitória do River Plate.

Nossa sugestão de aposta aqui é no mercado de gols. Considerando a necessidade do Internacional de buscar o resultado, a aposta "Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols na partida" pode ser uma boa opção, com odds de 2.10. A Lance! Betting preparou essa odd turbinada para o jogo.

Onde assistir a partida

Internacional x River Plate