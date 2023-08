Equipes se enfrentam neste domingo (13), às 16h30

Getafe x Barcelona: odds, estatísticas e informações da 1ª rodada da La Liga

PAU BARRENA/AFP

Mais uma temporada da La Liga vai começar e, com ela, vários jogos importantes. Getafe e Barcelona vão se enfrentar neste domingo (13), às 16h30, no Coliseum Alfonso Pérez, pela primeira rodada da competição. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor: uma vitória do Barcelona paga 1.55.



Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Barça, pagando 1.55 na vitória dos visitantes, com empate a 6.50. Uma vitória do Getafe tem odds altas, de 6.50.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar em Lewandowski balançando as redes ao menos duas vezes. Se o jogador marcar, o valor da odd é de 4.40, portanto, apostando R$ 10, o retorno será de R$ 44.



*As odds podem mudar

Estatísticas