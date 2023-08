Fluzão quer vencer e convencer contra o Coelho no Maracanã

Fluminense x América-MG: odds, estatísticas e informações do jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

Jogando no Maracanã, o Fluminense quer deslanchar e começar a preparação para encarar o Olímpia pela Libertadores. No caminho, um América-MG desesperado em busca de pontos para se salvar do rebaixamento. Na Lance! Betting, as odds já estão a todo vapor e traduzem um pouquinho do que pode ser o jogo. Brigado, truncado e com favoritismo tricolor! Confira!

Dica de aposta recomendada

Com o Fluminense como favorito, as odds para a vitória do tricolor estão em 1.52, com 4.20 no empate e 6.50 na vitória do Coelho.

(Mailson Santana/Fluminense)

Estatísticas de Fluminense e América-MG

Fluminense e América-MG já se enfrentaram em 17 oportunidades. Por incrível que pareça, a vantagem é do Coelho, que tem seis vitórias, contra seis empates e outras cinco vitórias do Fluminense.

No último confronto entre as duas equipes, disputado no primeiro turno do Brasileirão, vitória do Fluminense por 3 a 0 fora de casa. Enquanto o Flu vem de derrota para o Grêmio fora de casa, o América também não conseguiu vencer. O tropeço do Coelho foi contra o Goiás.

(FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Informações gerais da partida