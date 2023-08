Equipes querem voltar a vencer

Coritiba x Flamengo: odds, estatísticas e informações do jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Coritiba x Flamengo: odds, estatísticas e informações do jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Armando Paiva / Lance!

De olho na recuperação, Coritiba e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Couto Pereira. Aproveitando o clima da partida, a Lance! Betting abriu os mercados e oferece odds interessantes para o jogo. A vitória do Coxa paga 3,70, com o empate em 3,45 e a vitória do Mengão em 2,02.

Dica de aposta recomendada

Mesmo jogando longe do Maracanã, o Flamengo é favorito. Com as odds a seu favor, a vitória deve vir, mas o futebol é imprevisível. Em casa, o Coxa quer usar a força da torcida para surpreender e seguir seu caminho para fora da zona de rebaixamento.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Estatísticas de Coritiba e Flamengo

Ao longo da história, Coritiba e Flamengo se enfrentaram em 56 oportunidades. Em 29 vezes, o Flamengo saiu vencedor, contra 17 vitórias do Coritiba. Os outros 10 jogos terminaram empatados.

Delmiro Junior/Gazeta Press

Na última partida entre as equipes, vitória do Flamengo por 3 a 0, em jogo disputado no Maracanã.

Os dois times vêm de tropeços. O Coritiba foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 1 em São Paulo, enquanto o Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1 no Maracanã.

Foto: Gabriel Thá | Coritiba

Informações gerais sobre a partida