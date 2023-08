Batalha de gigantes na Bombonera!

Boca Juniors x Nacional: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

(Foto: Divulgação/Conmebol)

Boca Juniors e Nacional protagonizam um dos grandes clássicos da América Latina. A intensificação dessa rivalidade coloca as duas equipes em confronto nesta quarta-feira (9), às 21h, na La Bombonera. Como o primeiro jogo terminou em empate por 0 a 0 em Montevideo, é provável que ambas as equipes se exponham mais e busquem o gol a qualquer custo. Confira os mercados disponíveis para apostas na Lance! Betting!

Dica de aposta recomendada

Considerando a expectativa de um jogo intenso, é provável que ambos os times busquem a vitória e a classificação. Com isso em mente, as odds estão da seguinte forma: 1.60 para a vitória do Boca Juniors, 3.80 para o empate e 6.25 para a vitória do Nacional de Montevideo.

O jogo também contará com a participação de Edison Cavani. Portanto, a sugestão é conferir os pré-packs da Lance! Betting e apostar no gol do uruguaio. As odds para o jogo ter mais de 2.5 (3) gols e gol de Cavani estão em 3.45!

Reprodução *as odds podem mudar a qualquer momento

Estatísticas

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 11 ocasiões, com três vitórias do Nacional, seis empates e duas vitórias do Boca. O placar mais comum foi o empate em 1 a 1.

Na atual edição da Libertadores, o Boca liderou o seu grupo, que incluía Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas. A campanha envolveu quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

(Foto:PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Do outro lado, o Nacional do Uruguai ficou em segundo lugar em um grupo com Internacional, Independiente Medellín e Metropolitanos. Em seis jogos disputados, obtiveram três vitórias, dois empates e uma derrota.

Informações gerais da partida

Boca Juniors x Nacional