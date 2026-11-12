Palmeiras tem time de desfalques para preparação durante Data Fifa

Luis Pacheco foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 e substituirá o lesionado Lucas Rodrigues. A convocação amplia a lista de desfalques do Palmeiras durante a pausa para a Data Fifa. Ao todo, Abel Ferreira tem 12 jogadores ausentes, entre atletas convocados por suas seleções e lesionados.

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Além de Pacheco, a Seleção sub-20 conta com o goleiro Kauan e o atacante Erick Belé, presença frequente nas listas de relacionados da comissão técnica para os jogos da equipe profissional. O trio permanece à disposição da Amarelinha até o dia 17 e é dúvida para o confronto com o Cruzeiro, marcado para o dia seguinte, no Mineirão.

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Nas seleções principais, o Palmeiras tem outros seis representantes. Giay e Flaco López foram convocados pela Argentina; Arias, pela Colômbia; Maurício e Gustavo Gómez, pelo Paraguai; e Piquerez, pelo Uruguai.

Entre os seis convocados para as seleções principais, os paraguaios são os que mais preocupam a comissão técnica. Gustavo Gómez e Maurício enfrentam o Japão no dia 17, em Singapura, e, em razão do deslocamento, são desfalques confirmados para Abel Ferreira. Os demais jogadores terão uma logística especial de retorno, com voos fretados, e passarão por avaliação do departamento médico para verificar as condições físicas.

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Gustavo Gómez foi convocado pelo Paraguai e desfalca o Palmeiras na Data Fifa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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Lesionados do Palmeiras

Murilo é mais um desfalque do Palmeiras. O zagueiro passou por exames de imagem após a classificação sobre o Vasco, que garantiu a equipe na final da Copa do Brasil, e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. O defensor já iniciou o processo de recuperação e trabalha para voltar a tempo da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro.

Até lá, Murilo será baixa nos confrontos com Cruzeiro e Flamengo, ambos pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Paulinho também segue afastado e ainda é dúvida para as próximas semanas.

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Já Jefté aguarda a data de seu julgamento para conhecer a eventual punição após testar positivo em exame antidoping. O lateral não voltará a atuar pelo Palmeiras em 2026.