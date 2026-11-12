Veiga e goleiros: Palmeiras inicia movimentações no mercado

Mesmo vivo na disputa pelos três títulos restantes do calendário, o Palmeiras já começou a planejar algumas movimentações para a próxima janela de transferências. Entre os pontos de atenção estão o provável retorno de Raphael Veiga após empréstimo e a situação dos goleiros reservas do elenco.

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O América, do México, considera improvável a permanência de Veiga para 2027. O meia, inclusive, retornou ao Brasil para utilizar as instalações do Alviverde durante sua recuperação de uma cirurgia no ombro, que o afastará dos gramados até o fim do ano.

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De acordo com a apuração da reportagem, o Palmeiras tem interesse em repatriar o camisa 23, mas também avalia possíveis propostas de clubes nacionais e do exterior. Eventuais saídas de jogadores do atual elenco, por sua vez, também serão fundamentais para viabilizar o retorno de Veiga, que conta com o apoio do técnico Abel Ferreira.

O contrato de empréstimo de Rapahel Veiga com o América é válido até o fim de 2026 e possui uma cláusula de compra ficada em 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões).

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- O Veiga tem uma situação em que talvez ele encerre o contrato lá. É um jogador que a gente tem muito interesse também, e ele tem interesse no Palmeiras. Mas, neste momento, nosso foco está nos três campeonatos em que a gente está vivo - afirmou Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, em evento de lançamento do Paulistão 2027.

Vale lembrar que Veiga possui contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028 e segue como o maior artilheiro do clube neste século, com 108 gols marcados e 12 títulos conquistados.

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Goleiros são prioridade

Carlos Miguel aparece como titular absoluto do Palmeiras e principal nome para ocupar a posição a longo prazo. O goleiro, que chegou ao clube em 2025 para disputar posição com Weverton, tem contrato válido até julho de 2030. Na atual temporada, vem se destacando pela equipe, principalmente nos torneios mata-mata, nos quais foi decisivo em três classificações conquistadas em disputas por pênaltis.

Marcelo Lomba e Bertinato, reservas imediatos de Carlos Miguel, possuem contratos com o Alviverde até dezembro, mas suas permanências ainda são incertas.

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Internamente, o Palmeiras avalia oferecer novo ano de contrato para Lomba, que é visto como uma das lideranças internas do elenco e bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, que ressaltou sua importância no dia a dia.

Já Bertinato chegou como uma opção de mercado para ocupar a terceira posição na hierarquia dos goleiros e completar os treinamentos da equipe. O jogador ainda não recebeu oportunidades em campo e deve se despedir do clube ao fim da atual temporada.

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A diretoria, agora, tem como missão encontrar um jovem goleiro para ser reserva imediato de Carlos Miguel nas próximas temporadas. As conversas, porém, ainda estão em estágio preliminar, em razão da disputa pelos títulos nos meses de novembro e dezembro.