Algoz do Flamengo decide se aposentar após final contra o Palmeiras

A final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes, pode representar muito mais do que a disputa pelo título continental. O goleiro Fernando Muslera, de 40 anos, teria decidido encerrar sua carreira profissional após o confronto marcado para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Diego Muñoz, da rádio uruguaia El Espectador, o experiente arqueiro pretende pendurar as luvas depois da decisão. A notícia foi reforçada pelo também jornalista Diego Domínguez, que publicou detalhes sobre a possível despedida nas redes sociais. Até o momento, não há confirmação oficial do jogador.

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Muslera foi decisivo na classificação do Estudiantes para a final da Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

— A última dança. Fernando Muslera, de 40 anos, decidiu se aposentar do futebol profissional. Fará isso depois da final da Libertadores entre Estudiantes e Palmeiras. Sua despedida será no Centenário, onde colocará fim a uma trajetória de 22 anos — publicou Domínguez.

Caso a informação se confirme, Muslera encerrará uma carreira de 22 anos justamente em uma das partidas mais importantes da história recente do Estudiantes.

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Muslera pode se despedir do futebol contra o Palmeiras

A possível aposentadoria de Fernando Muslera terá um significado especial para o goleiro. Embora tenha construído sua trajetória defendendo a seleção uruguaia, o jogador nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de junho de 1986.

Seus pais, ambos uruguaios, estavam trabalhando na capital argentina quando ele nasceu. A família permaneceu no país por aproximadamente oito meses antes de retornar ao Uruguai.

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Dessa forma, a decisão da Libertadores reunirá elementos importantes de sua história: o Estudiantes, clube argentino que defende atualmente, e o Estádio Centenário, palco de inúmeras partidas de Muslera com a camisa da seleção uruguaia.

O goleiro também atuou no futebol do Uruguai por Montevideo Wanderers e Nacional, antes de construir uma longa carreira internacional.

Goleiro foi herói contra o Flamengo na Libertadores

Antes de chegar à decisão contra o Palmeiras, Muslera teve participação decisiva na classificação do Estudiantes diante do Flamengo, pela semifinal da Libertadores.

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Após dois empates sem gols, a vaga foi definida nas cobranças de pênaltis, no Maracanã. O uruguaio se destacou ao defender três penalidades, cobradas por Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

A atuação transformou o goleiro em um dos protagonistas da campanha argentina e garantiu ao Estudiantes a oportunidade de disputar o título continental.

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Muslera construiu carreira vitoriosa no futebol europeu

Revelado pelo Montevideo Wanderers, Muslera também passou pelo Nacional, do Uruguai, e pela Lazio, da Itália, antes de se tornar um dos maiores ídolos da história do Galatasaray, da Turquia.

Aos 40 anos, Muslera estaria próximo de se despedir do futebol profissional (Foto: Reprodução/ X)

O goleiro permaneceu no clube turco entre 2011 e 2025, conquistando oito títulos do Campeonato Turco, cinco Copas da Turquia e seis Supercopas nacionais.

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Ao todo, foram 19 troféus pelo Galatasaray, equipe pela qual se consolidou como uma das principais referências de sua geração.