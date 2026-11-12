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Algoz do Flamengo decide se aposentar após final contra o Palmeiras

Goleiro de 40 anos teria escolhido a decisão da Libertadores para encerrar carreira de 22 anos

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:05
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Estudiantes celebra classificação contra o Flamengo no Maracanã, jogadores em comemoração no campo.
Fernando Muslera pode encerrar a carreira após a final da Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

A final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes, pode representar muito mais do que a disputa pelo título continental. O goleiro Fernando Muslera, de 40 anos, teria decidido encerrar sua carreira profissional após o confronto marcado para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Diego Muñoz, da rádio uruguaia El Espectador, o experiente arqueiro pretende pendurar as luvas depois da decisão. A notícia foi reforçada pelo também jornalista Diego Domínguez, que publicou detalhes sobre a possível despedida nas redes sociais. Até o momento, não há confirmação oficial do jogador.

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Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes
Muslera foi decisivo na classificação do Estudiantes para a final da Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

— A última dança. Fernando Muslera, de 40 anos, decidiu se aposentar do futebol profissional. Fará isso depois da final da Libertadores entre Estudiantes e Palmeiras. Sua despedida será no Centenário, onde colocará fim a uma trajetória de 22 anos — publicou Domínguez.

Caso a informação se confirme, Muslera encerrará uma carreira de 22 anos justamente em uma das partidas mais importantes da história recente do Estudiantes.

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Muslera pode se despedir do futebol contra o Palmeiras

A possível aposentadoria de Fernando Muslera terá um significado especial para o goleiro. Embora tenha construído sua trajetória defendendo a seleção uruguaia, o jogador nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de junho de 1986.

Seus pais, ambos uruguaios, estavam trabalhando na capital argentina quando ele nasceu. A família permaneceu no país por aproximadamente oito meses antes de retornar ao Uruguai.

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Dessa forma, a decisão da Libertadores reunirá elementos importantes de sua história: o Estudiantes, clube argentino que defende atualmente, e o Estádio Centenário, palco de inúmeras partidas de Muslera com a camisa da seleção uruguaia.

O goleiro também atuou no futebol do Uruguai por Montevideo Wanderers e Nacional, antes de construir uma longa carreira internacional.

Goleiro foi herói contra o Flamengo na Libertadores

Antes de chegar à decisão contra o Palmeiras, Muslera teve participação decisiva na classificação do Estudiantes diante do Flamengo, pela semifinal da Libertadores.

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Após dois empates sem gols, a vaga foi definida nas cobranças de pênaltis, no Maracanã. O uruguaio se destacou ao defender três penalidades, cobradas por Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

A atuação transformou o goleiro em um dos protagonistas da campanha argentina e garantiu ao Estudiantes a oportunidade de disputar o título continental.

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Muslera construiu carreira vitoriosa no futebol europeu

Revelado pelo Montevideo Wanderers, Muslera também passou pelo Nacional, do Uruguai, e pela Lazio, da Itália, antes de se tornar um dos maiores ídolos da história do Galatasaray, da Turquia.

Muslera - Galatasaray
Aos 40 anos, Muslera estaria próximo de se despedir do futebol profissional (Foto: Reprodução/ X)

O goleiro permaneceu no clube turco entre 2011 e 2025, conquistando oito títulos do Campeonato Turco, cinco Copas da Turquia e seis Supercopas nacionais.

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Ao todo, foram 19 troféus pelo Galatasaray, equipe pela qual se consolidou como uma das principais referências de sua geração.

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