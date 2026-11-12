Filho de Cristiano Ronaldo estreia por Portugal e quase faz gol

Cristiano Ronaldo Jr., filho de Cristiano Ronaldo, fez sua estreia pela seleção portuguesa sub-17 em uma goleada sobre Andorra, pelas eliminatórias do Campeonato Europeu da categoria. Aos 16 anos, o jovem entrou no segundo tempo, participou da construção das jogadas ofensivas e ficou perto de marcar seu primeiro gol com a camisa portuguesa.

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A estreia do filho de CR7 despertou grande expectativa em Portugal. Jogadores da seleção principal, como Vitinha, João Cancelo, João Félix e João Neves, acompanharam a partida no centro de treinamentos de Oeiras, interessados em observar os primeiros passos do atacante na nova categoria.

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Diferentemente do pai, que eternizou a camisa 7, Cristiano Jr. utilizou o número 18. O jovem começou no banco de reservas e foi acionado aos 73 minutos, quando Portugal já tinha ampla vantagem no placar.

Cristiano Ronaldo Jr. quase marca em estreia por Portugal

A entrada de Cristiano Jr. provocou uma mudança na organização ofensiva da seleção portuguesa, que passou a atuar com dois atacantes.

O jogador das categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, chamou atenção pela presença física e pela altura, características que podem se tornar importantes para seu desenvolvimento como centroavante.

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A principal oportunidade do jovem aconteceu aos 86 minutos, quando Portugal já vencia por 4 a 0.

Após um cruzamento pela esquerda, Cristiano Jr. apareceu dentro da área, disputou espaço com dois defensores e conseguiu cabecear em direção ao gol. A finalização passou muito perto da trave, frustrando a possibilidade de uma estreia com gol.

O lance provocou expectativa no banco de reservas português, que acompanhou de perto a tentativa do filho de Cristiano Ronaldo.

Apesar de não balançar as redes, o atacante teve uma participação positiva em seus primeiros minutos pela seleção sub-17.