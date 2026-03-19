Fluminense conhece grupo da Libertadores 2026; veja adversários

Após a derrota para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. O clube conhece nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), seus adversários na fase de grupos da edição de 2026.

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O sorteio será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e terá a presença do coordenador administrativo Marcelo Penha como representante tricolor. Cabeça de chave por estar no pote 1, o Fluminense não enfrenta equipes brasileiras nesta etapa inicial.

A fase de grupos conta com 32 equipes divididas em oito chaves, com quatro times cada. Os clubes do pote 1 ocuparão a posição principal de cada grupo, enquanto os demais são distribuídos conforme a ordem do sorteio. A definição dos potes leva em consideração o ranking da Conmebol atualizado até dezembro de 2025, além dos campeões das competições continentais da última temporada.

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O regulamento impede que times do mesmo país se enfrentem nesta fase, salvo exceções envolvendo equipes vindas da fase preliminar. O sorteio segue a ordem tradicional: primeiro serão definidos os cabeças de chave, depois os times do pote 2, seguidos pelos potes 3 e 4, completando os grupos de A a H.

Potes da Libertadores:

Pote 1:

1 . Flamengo 2 . Palmeiras 3 . Fluminense 4 . Boca Juniors (Argentina) 5 . Peñarol (Uruguai) 6 . Nacional (Uruguai) 7 . LDU (Equador) 8 . Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

1 . Corinthians 2 . Cruzeiro 3 . Libertad (Paraguai) 4 . Estudiantes (Argentina) 5 . Cerro Porteño (Paraguai) 6 . Lanús (Argentina) 7 . Bolívar (Bolívia) 8 . Universitario (Peru)

Pote 3:

1 . Junior Barranquilla (Colômbia) 2 . Universidad Católica (Chile) 3 . Rosario Central (Argentina) 4 . Santa Fé (Colômbia) 5 . Always Ready (Bolívia) 6 . Coquimbo Unido (Chile) 7 . La Guaira (Venezuela) 8 . Cusco (Peru)

Pote 4:

1 . Mirassol 2 . Universidad Central (Venezuela) 3 . Platense (Argentina) 4 . Independiente Rivadavia (Argentina) 5 . Independiente Medellín (Colômbia) 6 . Tolima (Colômbia) 7 . Sporting Cristal (Peru) 8 . Barcelona de Guayaquil (Equador)

O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez em sua história. O clube participou das edições de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora retorna em 2026. Campeão em 2023, o Tricolor pode atingir a marca de 100 jogos na competição caso avance até as quartas de final desta edição.

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O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).