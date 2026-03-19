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Fluminense conhece grupo da Libertadores 2026; veja adversários

Tricolor retorna a competição depois de ficar fora em 2025

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
19:52
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Após a derrota para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. O clube conhece nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), seus adversários na fase de grupos da edição de 2026.

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O sorteio será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e terá a presença do coordenador administrativo Marcelo Penha como representante tricolor. Cabeça de chave por estar no pote 1, o Fluminense não enfrenta equipes brasileiras nesta etapa inicial.

A fase de grupos conta com 32 equipes divididas em oito chaves, com quatro times cada. Os clubes do pote 1 ocuparão a posição principal de cada grupo, enquanto os demais são distribuídos conforme a ordem do sorteio. A definição dos potes leva em consideração o ranking da Conmebol atualizado até dezembro de 2025, além dos campeões das competições continentais da última temporada.

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O regulamento impede que times do mesmo país se enfrentem nesta fase, salvo exceções envolvendo equipes vindas da fase preliminar. O sorteio segue a ordem tradicional: primeiro serão definidos os cabeças de chave, depois os times do pote 2, seguidos pelos potes 3 e 4, completando os grupos de A a H.

Potes da Libertadores:

Pote 1:

    1.
  1. Flamengo
    2. 2.
  2. Palmeiras
    3. 3.
  3. Fluminense
    4. 4.
  4. Boca Juniors (Argentina)
    5. 5.
  5. Peñarol (Uruguai)
    6. 6.
  6. Nacional (Uruguai)
    7. 7.
  7. LDU (Equador)
    8. 8.
  8. Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

    1.
  1. Corinthians
    2. 2.
  2. Cruzeiro
    3. 3.
  3. Libertad (Paraguai)
    4. 4.
  4. Estudiantes (Argentina)
    5. 5.
  5. Cerro Porteño (Paraguai)
    6. 6.
  6. Lanús (Argentina)
    7. 7.
  7. Bolívar (Bolívia)
    8. 8.
  8. Universitario (Peru)

Pote 3:

    1.
  1. Junior Barranquilla (Colômbia)
    2. 2.
  2. Universidad Católica (Chile)
    3. 3.
  3. Rosario Central (Argentina)
    4. 4.
  4. Santa Fé (Colômbia)
    5. 5.
  5. Always Ready (Bolívia)
    6. 6.
  6. Coquimbo Unido (Chile)
    7. 7.
  7. La Guaira (Venezuela)
    8. 8.
  8. Cusco (Peru)

Pote 4:

    1.
  1. Mirassol
    2. 2.
  2. Universidad Central (Venezuela)
    3. 3.
  3. Platense (Argentina)
    4. 4.
  4. Independiente Rivadavia (Argentina)
    5. 5.
  5. Independiente Medellín (Colômbia)
    6. 6.
  6. Tolima (Colômbia)
    7. 7.
  7. Sporting Cristal (Peru)
    8. 8.
  8. Barcelona de Guayaquil (Equador)

O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez em sua história. O clube participou das edições de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora retorna em 2026. Campeão em 2023, o Tricolor pode atingir a marca de 100 jogos na competição caso avance até as quartas de final desta edição.

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➡️ Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana: acompanhe ao vivo no Lance!

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

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