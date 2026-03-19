Fluminense conhece grupo da Libertadores 2026; veja adversários
Tricolor retorna a competição depois de ficar fora em 2025
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Após a derrota para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. O clube conhece nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), seus adversários na fase de grupos da edição de 2026.
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O sorteio será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e terá a presença do coordenador administrativo Marcelo Penha como representante tricolor. Cabeça de chave por estar no pote 1, o Fluminense não enfrenta equipes brasileiras nesta etapa inicial.
A fase de grupos conta com 32 equipes divididas em oito chaves, com quatro times cada. Os clubes do pote 1 ocuparão a posição principal de cada grupo, enquanto os demais são distribuídos conforme a ordem do sorteio. A definição dos potes leva em consideração o ranking da Conmebol atualizado até dezembro de 2025, além dos campeões das competições continentais da última temporada.
O regulamento impede que times do mesmo país se enfrentem nesta fase, salvo exceções envolvendo equipes vindas da fase preliminar. O sorteio segue a ordem tradicional: primeiro serão definidos os cabeças de chave, depois os times do pote 2, seguidos pelos potes 3 e 4, completando os grupos de A a H.
Potes da Libertadores:
Pote 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2:
- Corinthians
- Cruzeiro
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Lanús (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Universitario (Peru)
Pote 3:
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Santa Fé (Colômbia)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4:
- Mirassol
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Independiente Medellín (Colômbia)
- Tolima (Colômbia)
- Sporting Cristal (Peru)
- Barcelona de Guayaquil (Equador)
O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez em sua história. O clube participou das edições de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora retorna em 2026. Campeão em 2023, o Tricolor pode atingir a marca de 100 jogos na competição caso avance até as quartas de final desta edição.
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O que vem por aí para o Fluminense?
Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).
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