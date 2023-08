Resenha de Apostas - 11/08/2023 - 17:30

Lucas Paquetá

Antes cotada em 4.60, a odd para Lucas Paquetá marcar um gol agora é de 6.00. O West Ham enfrenta o Bournemouth neste sábado (11), fora de casa, às 11h.

(Foto: Divulgação / West Ham)

Gustavo Scarpa

Buscando mais espaço no Nottingham Forest, Gustavo Scarpa também foi turbinado pela Lance! Betting. As odds, que estavam 2.50, agora estão em 3.00. A bola rola às 8h30 e a partida é contra o Arsenal, no Emirates.

(Divulgação/Nottingham Forest)

Bruno Guimarães

Craque do Newcastle, Bruno Guimarães é uma das esperanças do clube na temporada! Antes, as odds para uma assistência do atleta estavam em 6.50. Agora, estão em 7.00. O Newcastle encara o Aston Villa em casa, neste sábado (13), às 13h30.

(Foto: OLI SCARFF / AFP)

Antony

Grande driblador do Manchester United, Antony também foi turbinado pela Lance! Betting. As odds para ele marcar eram de 2.75. Agora, valem 3.50. O Manchester United joga na segunda-feira (14), às 16h, contra os Wolves, em Old Trafford.